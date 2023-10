Bidh lorgan grèine iongantach a’ tilgeil solas air dìomhaireachdan na grèine

Tha a’ ghrian, le a bòidhchead iongantach agus a cumhachd mòr, a’ leantainn air adhart a’ tarraing luchd-saidheans air feadh an t-saoghail. Tha adhartasan o chionn ghoirid ann an rannsachadh grèine air pàtrain ùra a lorg taobh a-staigh na sreathan den rionnag as fhaisge oirnn, a’ tabhann seallaidhean luachmhor air na dìomhaireachdan a tha air a bhith gar seachnadh fad linntean.

Tha luchd-saidheans air a bhith fo imcheist o chionn fhada leis na caochlaidhean agus neo-riaghailteachdan a chaidh fhaicinn air uachdar na grèine. Roimhe sin, bha iad a 'creidsinn gu robh na h-uinneanan sin gu sònraichte fo bhuaidh factaran bhon taobh a-muigh. Ach, tha rannsachadh ùr-nodha a-nis air eadar-chluich nas toinnte a nochdadh eadar sreathan na grèine, a’ moladh co-dhàimh eadar na pàtrain sin agus pròiseasan a-staigh.

Tha na co-dhùnaidhean as ùire, a chaidh fhoillseachadh anns an iris chliùiteach “Solar Science”, a’ nochdadh gu bheil lìonra iom-fhillte de raointean magnetach domhainn taobh a-staigh cridhe na grèine. Tha na h-achaidhean sin mar an fheachd dràibhidh air cùl tràghadh is sruthadh gnìomhachd na grèine, a’ toirt buaidh air na spotan grèine, lasraichean, agus uinneanan grèine eile a chithear air an uachdar aige. Gu h-iongantach, tha e coltach gu bheil na pàtrain ùra ann an sreathan na grèine riatanach ann a bhith a’ cumail suas an lìonra magnetach seo, a’ tilgeil solas air a chruthachadh agus air mean-fhàs.

Tha tuigse air na dòighean a tha a’ riaghladh giùlan na grèine air leth cudromach ann a bhith a’ ro-innse agus a’ lughdachadh buaidh stoirmean grèine air an Talamh. Faodaidh na stoirmean sin, a tha air an comharrachadh le sgaoilidhean mòra de lùth na grèine agus mìrean a-steach don fhànais, dragh a chuir air conaltradh saideal, cuir an aghaidh cliathan cumhachd, agus a bhith nan cunnart dha speuradairean agus soithichean-fànais. Le bhith a’ fuasgladh iom-fhillteachd obair na grèine a-staigh, tha luchd-saidheans an dòchas siostaman rabhaidh tràth a leasachadh agus ceumannan nas èifeachdaiche a leasachadh gus ar bun-structar teicneòlach a dhìon.

