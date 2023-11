Oilthigh Leicester a’ dearbhadh Aurora fo-dhearg air Ùranus

Ann an lorg ùr-nodha, tha speuradairean bho Oilthigh Leicester air dearbhadh gu bheil aurora fo-dhearg (IR) air a’ phlanaid Uranus. Tha seo a’ comharrachadh a’ chiad uair a chaidh aurora IR fhaicinn air a’ phlanaid fhuar a-muigh. Tha buaidh mhòr aig na co-dhùnaidhean, a chaidh fhoillseachadh anns an iris Nature Astronomy, air ar tuigse air raointean magnetach planaid agus an comas airson beatha taobh a-muigh.

Tha Aurorae air adhbhrachadh le mìrean fo chasaid a’ bualadh ri àile planaid tro loidhnichean achaidh magnetach. Air an Talamh, tha na tubaistean sin a’ leantainn gu taisbeanaidhean sgoinneil nan Solais a Tuath agus a Deas. Ach, air Uranus, far a bheil an àile sa mhòr-chuid air a dhèanamh suas de hydrogen agus helium, bidh an aurora a’ sgaoileadh solas ann an tonnan taobh a-muigh an speactram faicsinneach, leithid an infridhearg.

Gus dearbhadh gu robh an aurora IR ann, rinn an sgioba de luchd-saidheans mion-sgrùdadh air tonnan solais sònraichte a chaidh a sgaoileadh bho Uranus a’ cleachdadh teileasgop Keck II. Chunnaic iad àrdachadh sònraichte ann an dùmhlachd nam mìrean cuibhrichte ris an canar H3 + ann an àile Uranus, a’ nochdadh an ionization a dh’ adhbhraich làthaireachd an aurora.

Chan e a-mhàin gu bheil an lorg seo ag àrdachadh ar tuigse mu raointean magnetach planaidean a-muigh nar siostam grèine ach tha buaidh aige cuideachd air comharrachadh exoplanets a dh’ fhaodadh taic a thoirt do bheatha. Tha am prìomh ùghdar Emma Thomas, oileanach PhD aig Oilthigh Leicester, a’ moladh gur dòcha gur e an aurora shunndach air Uranus a bhith an urra ri bhith a’ gineadh agus a’ sgaoileadh teas, a’ mìneachadh carson a tha a’ phlanaid nas teotha na bha dùil an toiseach.

Ceistean Cumanta

Dè a th' ann an aurora?

Tha aurora na thaisbeanadh solais nàdarra anns na speuran, mar as trice air fhaicinn ann an roinnean pòla. Tha e air adhbhrachadh le mìrean fo chasaid bhon ghrèin a’ bualadh le dadaman agus moileciuilean ann an àile na Talmhainn.

Ciamar a tha aurorae air a chruthachadh air Uranus?

Bidh Aurorae air Uranus air an cruthachadh nuair a bhios mìrean làn shunndach ag eadar-obrachadh le àile na planaid tro na loidhnichean achaidh magnetach aige.

Dè a th 'ann an aurora infridhearg?

Is e aurora a th’ ann an aurora infridhearg a bhios a’ sgaoileadh solas anns a’ phàirt fo-dhearg den speactram electromagnetic, nach eil ri fhaicinn do shùil mhic an duine.

Dè tha an lorg seo a’ ciallachadh airson a bhith a’ lorg beatha taobh a-muigh?

Tha làthaireachd aurora infridhearg air Uranus a’ nochdadh gum faod planaidean eile le cumaidhean àile coltach ris aurorae a thaisbeanadh. Le bhith a’ sgrùdadh nan aurorae sin, faodaidh luchd-saidheans sealladh fhaighinn air na raointean magnetach agus comas-còmhnaidh exoplanets.

Ciamar a chaidh an aurora infridhearg air Uranus a dhearbhadh?

Chaidh an aurora infridhearg air Uranus a dhearbhadh le bhith a’ dèanamh anailis air tonnan solais sònraichte a chaidh a sgaoileadh bhon phlanaid a’ cleachdadh teileasgop Keck II. Leig seo le luchd-saidheans àrdachadh fhaicinn ann an dùmhlachd nam mìrean cosgais co-cheangailte ris an aurora.

Dè a’ bhuaidh a th’ aig an lorg seo?

Tha an lorg seo ag àrdachadh ar tuigse air raointean magnaiteach planaid agus a’ soilleireachadh àite aurorae ann a bhith ag ath-riarachadh teas air planaidean. Tha e cuideachd a’ moladh gum faodadh exoplanets coltach ri meud agus sgrìobhadh ri Uranus feartan magnetach agus àile co-chosmhail a nochdadh.