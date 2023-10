A 'dol à bith de bheathaichean mara aig a' Phòla a Deas: Dìomhaireachd Gnàth-shìde agus Ìre na Mara

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid air toirt am follais mar a chaidh beathaichean mara à bith dìomhair a thachair eadar 390 agus 385 millean bliadhna air ais aig a’ Phòla a Deas. Tha an rannsachadh a chaidh a dhèanamh a’ toirt sealladh ùr air a’ bhuaidh dhomhainn a tha aig atharrachaidhean gnàth-shìde agus ìre na mara air eag-shiostaman mara.

Aig àm tràth-mheadhan Devonian, bha an supercontinent Gondwana, a bha a 'gabhail a-steach pàirtean de dh'Afraga an latha an-diugh, Ameireaga a Deas, agus Antartaig, faisg air a' Phòla a Deas. Eu-coltach ris an t-sealladh-tìre reòthte a tha sinn a-nis a’ ceangal ris an Antartaig, bha gnàth-shìde nas blàithe agus ìrean mara nas àirde san t-seann fhearann ​​seo, a’ leantainn gu tuiltean mòra.

Tha luchd-saidheans air a bhith fo imcheist o chionn fhada le mar a thàinig biota Malvinoxhosan a-mach agus às deidh sin, buidheann de bheathaichean mara a shoirbhich ann an uisgeachan nas fhuaire. Bha diofar sheòrsaichean maorach anns a' bhuidheann seo, agus tha mòran dhiubh a-nis air a dhol à bith. Às deidh dà linn de dhìomhaireachd, tha prìomh ùghdar an sgrùdaidh, an Dotair Camshron Penn-Clarke, a’ mìneachadh gun deach tùs agus dol à bith nam beathaichean sin fhuasgladh mu dheireadh.

Gus sgrùdadh a dhèanamh air an iongantas seo, chruinnich agus rinn an luchd-rannsachaidh tòrr dàta fosail. Le bhith a’ cleachdadh dhòighean mion-sgrùdaidh adhartach, rinn iad sgrùdadh faiceallach air sreathan de sheann chreagan, gach fear le a chlàran fosail sònraichte fhèin. Nochd an anailis 7 gu 8 sreathan sònraichte, a’ sealltainn crìonadh mean air mhean ann an iomadachd bheathaichean mara.

Às deidh dhaibh coimeas a dhèanamh eadar na sreathan sin le seann dàta àrainneachd agus clàran teothachd na cruinne, rinn an luchd-rannsachaidh lorg eagallach. Lorg iad co-dhàimh làidir eadar crìonadh ann an iomadachd gnèithean mara agus ìrean mara caochlaideach agus atharrachaidhean gnàth-shìde. B’ ann aig ìre fuarachaidh na cruinne a shoirbhich le biota Malvinoxhosan. Thug suidheachaidhean nas fhuaire cothrom dha na beathaichean sin speisealachadh, a’ faighinn buannachd bho chnapan-starra teirmeach circumpolar faisg air na pòlaichean. Ach, mar a thòisich an teòthachd ag èirigh, chaidh na beathaichean Malvinoxhosan à sealladh, a 'dèanamh àite airson gnèithean a bha nas freagarraiche airson uisgeachan nas blàithe.

Tha e coltach gun do bhris na h-atharrachaidhean ann an ìrean na mara rè na h-ùine seo cnapan-starra cuantan nàdarrach, a’ leigeil le uisgeachan blàth crios-meadhain a dhol a-steach don Phòla a Deas. Mar thoradh air an sin, bha smachd aig na gnèithean uisge blàth sin, a’ comharrachadh crìonadh creutairean mara Malvinoxhosan. Bha briseadh sìos nan eag-shiostaman pòlach air adhbhrachadh le bhith a’ dol à bith biota Malvinoxhosan uamhasach agus neo-atharrachail.

Tha an Dr Penn-Clarke a’ toirt cunntas air seo mar “dhìomhaireachd muirt 390-millean bliadhna a dh’ aois. ” Tha co-dhùnaidhean an sgrùdaidh a’ nochdadh gur e buaidhean còmhla atharrachaidhean ann an ìre na mara agus teòthachd na prìomh nithean a bhrosnaich an tachartas seo a chaidh à bith. Ged a tha an tachartas sònraichte seo a’ dol aig an aon àm ris an deach fios a dhol à bith aig àm Tràth-Meadhan Devonian, chan eil co-dhùnaidhean aois ceart aig luchd-rannsachaidh.

Tha e deatamach gun tuig thu cugallachd àrainneachdan pòla agus eag-shiostaman ri atharrachaidhean ann an ìre na mara agus teòthachd, gu sònraichte ri linn na h-èiginn bith-iomadachd a th’ ann an-dràsta. Tha an sgrùdadh a’ daingneachadh nàdar maireannach nan atharrachaidhean a tha a’ tachairt ann an roinnean pòla. Tha na co-dhùnaidhean sin a’ soilleireachadh cho èiginneach sa tha e na h-eag-shiostaman so-leònte sin a dhìon agus a ghleidheadh.

