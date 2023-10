Ìomhaigh dhìreach de Glycans a tha ceangailte ri Biomolecules aig an Ìre Singilte Molecule

Tha sgioba de cheimigearan organach bho Institiud Max-Planck airson Rannsachadh Soladach-Stàite, ann an co-obrachadh le luchd-rannsachaidh bho Oilthigh Tübingen agus Oilthigh Copenhagen, air dòigh microscopaidh a leasachadh gus ìomhaighean de glycan a tha ceangailte ri bith-mholecules a ghlacadh. Mar as trice lorgar glycan, a tha nan gualaisg an sàs ann an diofar phròiseasan bith-eòlasach, air uachdar cealla. Tha an rannsachadh seo, a chaidh fhoillseachadh ann an Science, a’ taisbeanadh adhartas ann an dòighean ìomhaighean aig ìre aon-mholacilean.

Tha àite deatamach aig glycans ann am pasgadh pròtain agus chaidh sgrùdadh farsaing a dhèanamh orra air sgàth cho cudromach sa tha iad ann am pròiseasan bith-eòlasach. Anns an sgrùdadh seo, chleachd an luchd-rannsachaidh dòigh electrospray gus glycan a phutadh gu moileciuilean lipid agus pròtain (ris an canar glycosaminoglycans agus glycoconjugates) air uachdar airgid is copair. Leig seo le ìomhaighean dìreach de na moileciuilean a’ cleachdadh miocroscopaidh tunail sganaidh.

Le bhith a’ cleachdadh an dòigh seo, bha e comasach don sgioba rannsachaidh monosaccharides sònraichte a chomharrachadh taobh a-staigh slabhraidhean glycan agus seallaidhean fhaighinn air suidheachadh treòrachadh agus ceangail glycans air cnàmhan droma pròtain. Sheall an luchd-saidheans cuideachd mar a chaidh an dòigh ìomhaigheachd seo a chuir an gnìomh le bhith a’ glacadh ìomhaighean de glycans ceangailte ri ocsaidean ceangailte ri pròtanan mucin, a dh’ fhaodadh cuideachadh le bhith a’ lorg biomarkers aillse tràth.

Tha comas mòr aig an dòigh ìomhaigheachd ùr seo ann an grunn oidhirpean rannsachaidh, a’ gabhail a-steach comharrachadh glycolipids neo-aithnichte agus glycoproteins. Tha an comas sealladh a dhèanamh air sreathan agus àiteachan glycans aig an ìre aon-mholacilean a’ toirt sealladh luachmhor air feartan structarail agus dreuchdan gnìomh nan gualaisgean sin ann am pròiseasan bith-eòlasach.

