Tha Dinuclear Ruthenium Complex a’ comasachadh lughdachadh CO2 Photocatalytic air leth roghnach

Tha luchd-rannsachaidh aig Oilthigh Tsukuba air adhartas mòr a dhèanamh ann an raon lùth ath-nuadhachail le bhith a’ leasachadh ionad dinuclear ruthenium (Ru) a bhios ag obair mar photocatalyst èifeachdach airson CO2 a thionndadh gu carbon monoxide (CO). Tha an t-adhartas seo na ghealladh mòr airson dèiligeadh ri dìth connadh fosail agus cuir an-aghaidh blàthachadh na cruinne.

Coltach ris a’ phròiseas photoynthesis ann an lusan, tha tionndadh agus stòradh lùth na grèine gu lùth cheimigeach deatamach airson dèiligeadh ri dùbhlain àrainneachdail. Chleachd an sgioba na feartan cumhachdach photocatalytic ann an ionad Ru dinuclear gus freagairt lughdachadh CO2 fìor èifeachdach a choileanadh, agus mar thoradh air sin bha taghadh de chòrr air 99% airson CO.

Gus an deuchainn a dhèanamh, bha measgachadh de dimethylacetamide agus uisge, anns an robh an t-ionad Ru dinuclear mar photocatalyst agus àidseant lughdachadh ìobairteach, fosgailte do sholas le tonn-tonn meadhanach de 450 nm ann an àile CO2. Às deidh 10 uairean, chaidh an àidseant lughdachaidh gu lèir a chaitheamh, agus chaidh an CO2 a thionndadh gu soirbheachail gu CO.

Cho-dhùin an luchd-rannsachaidh gur e 450% an toradh cuantamach as àirde den fhreagairt aig 19.7 nm. Gu h-iongantach, chaidh an lùghdachadh photocatalytic CO2 air adhart le èifeachdas iongantach, eadhon nuair a chaidh an dùmhlachd CO2 tùsail anns an ìre gas a lughdachadh gu 1.5%. Tha seo a’ sealltainn gum faodadh cha mhòr a h-uile CO2 a chaidh a thoirt a-steach a thionndadh gu CO.

Tha seasmhachd leasaichte an ionaid Ru dinuclear a chaidh a leasachadh às ùr mar thoradh air buaidh làidir chelating an ligand air a chleachdadh. Bidh dà bhuidheann iom-fhillte Ru an ionaid a’ dol an sàs ann am fotosensitization, ag àrdachadh a sheasmhachd fo chumhachan freagairt.

Tha an luchd-rannsachaidh ag amas air tuilleadh leasachaidh a dhèanamh air gnìomhachd catalytach an iom-fhillte Ru gus siostam ath-bhualadh a chruthachadh a bhios comasach air pròiseas lughdachadh CO2 a stiùireadh gu h-èifeachdach, eadhon aig co-chruinneachaidhean CO2 nas ìsle co-ionann ri àile na Talmhainn.

Tha an rannsachadh seo a’ fosgladh chothroman ùra airson lùth na grèine a chleachdadh gus CO2 a thionndadh gu ceimigean luach-leasaichte agus a’ toirt seachad dòigh-obrach gealltanach airson cuir an-aghaidh droch bhuaidhean sgaoilidhean gualain.

Stòr: Iris Comann Ceimigeach Ameireaganach