A’ foillseachadh a’ bhuaidh cataclysmic a tha aig duslach ann an dol à bith dineosaur

Tha mòran den bheachd gur e buaidh asteroid a lean gu crìonadh dineosairean agus a thug a-steach àm nam mamalan. Ach, tha sgrùdadh o chionn ghoirid air solas a thilgeil air feart deatamach aig an robh pàirt chudromach san deach iad à bith: duslach.

Tha luchd-rannsachaidh air a bhith a’ smaoineachadh o chionn fhada gun robh pàirt aig an duslach a thàinig a-mach às a’ bhuaidh asteroid anns an èiginn air feadh na cruinne. Ann an sgrùdadh ùr a chaidh fhoillseachadh anns an iris Nature Geoscience, tha luchd-saidheans air àite cumhachdach duslach fhoillseachadh ann a bhith a ’draibheadh ​​​​a-mach à bith agus a’ cur dragh air cothromachadh beatha air an Talamh.

Le bhith a’ dèanamh anailis air fianais grùideach bho làrach Tanis ann an Dakota a Tuath, ruith an luchd-rannsachaidh samhlaidhean a’ samhlachadh nan suidheachaidhean às dèidh buaidh. Nochd na samhlaidhean sin gun tug an duslach mìn, fo-thoradh den chreig a chaidh a thilgeil a-steach don àile, buaidh mhòr air an àrainneachd. Chruthaich na mìrean duslach, a ’tomhas 0.8-8.0 micrometers, còmhdach sgòthan cruinne, a’ bacadh solas na grèine agus a ’cur bacadh air photoynthesis airson suas ri dà bhliadhna.

Cha b’ e dìreach mì-ghoireasachd a bh’ anns an duslach a thuit. Bhathas a’ meas gu robh an àireamh iomlan de dhuslach a chaidh a chruthachadh leis a’ bhuaidh timcheall air 2,000 gigatonnes, a tha còrr air 11 uiread cuideam Beinn Everest. Mar thoradh air a làthaireachd san àile airson 15 bliadhna chaidh an Talamh a-steach gu staid dorchadais agus fuachd. Thuit teòthachd an uachdar timcheall air 27 ceum Fahrenheit (15 ceum Celsius), a’ tòiseachadh na tha luchd-saidheans ag ràdh mar “gheamhradh buaidh.”

Bhrosnaich an tachartas tubaisteach seo casgade de dhol à bith thar diofar eag-shiostaman. Mar a chaill lusan an comas biadh a dhèanamh tro photosynthesis, bha an t-acras air sùbh-craoibh, agus dh'fhàgadh feòil-itheadairean gun chreach. Mar thoradh air tuiteam lìn bìdh ann an rìoghachdan mara chaidh phytoplancton beag bìodach a dhol à bith, a’ dèanamh an tuiteam eag-eòlasach nas miosa.

Thug an ath-bheothachadh bhon “gheamhradh buaidh” seo grunn deicheadan, le suidheachaidhean teòthachd ro-bhuaidh a’ tilleadh dìreach às deidh timcheall air 20 bliadhna. Rè na h-ùine seo, thàinig ceannas dineosairean gu crìch, a 'toirt cothrom dha mamalan èirigh agus a bhith nam prìomh fhàs-bheairtean air an Talamh.

Tha an sgrùdadh a’ soilleireachadh cho cudromach sa tha duslach mar phrìomh dhraibhear airson mòr-thilleadh. Fhad ‘s a bha rannsachadh roimhe a’ cuimseachadh air nithean eile leithid pronnasg agus sùith, tha an sgrùdadh seo a’ daingneachadh prìomh àite duslach ann a bhith ag ath-dhealbhadh eachdraidh na planaid.

FAQ:

C: Dè a dh'adhbhraich bàs dineosairean?

F: B 'e buaidh asteroid a chuir às do chuid chudromach de bheatha air an Talamh gu h-àraidh mar thoradh air mar a chaidh dineosairean a dhol à bith.

C: Ciamar a chuir duslach ri bhith a’ dol à bith?

F: Chuir an duslach a-mach às a’ bhuaidh asteroid bacadh air solas na grèine, a’ cur bacadh air photoynthesis agus a’ toirt air adhart freagairt slabhraidh de dhol à bith thar diofar eag-shiostaman.

C: A bheil buaidh a’ gheamhraidh gun samhail ri bhith a’ dol à bith dineosairean?

F: Tha geamhraidhean buaidh air tachairt air feadh eachdraidh na Talmhainn, ach is e an tachartas a chuir crìoch air aois dinosaurs an eisimpleir as ainmeile.

C: Dè cho fada ’s a thug e air an Talamh faighinn seachad air a’ bhuaidh?

F: Thug an ath-bheothachadh bhon gheamhradh buaidh deicheadan, le suidheachaidhean teòthachd ro-bhuaidh a’ tilleadh às deidh timcheall air 20 bliadhna.

C: An tàinig fàs-bheairtean beò às an tachartas a chaidh à bith?

F: Sa chumantas bha cothrom nas àirde aig fàs-bheairtean a dh’ fhaodadh a dhol a-steach gu ìre nan tàmh no atharrachadh gu dòigh-beatha choitcheann. Bha mamalan beaga, mar eisimpleir, comasach air soirbheachadh às deidh an tubaist.