Cumhachd Modalan Cruth-tìre Didseatach: Fuasgladh Dìomhaireachd Mars

Smaoinich air a bhith ag èirigh suas air canyons mòra Mars, a’ faighinn eòlas air an tlachd bho sgrùdadh bho chomhfhurtachd an dachaigh agad fhèin. Mar thoradh air obair ùr-nodha eòlaichean aig Saotharlann Lunar is Planetary Oilthigh Arizona, tha an dàn-thuras brìgheil seo comasach a-nis.

A’ cleachdadh bathar-bog sònraichte agus ìomhaighean àrd-rèiteachaidh air an toirt bhon fhànais, tha sgioba aig an Lunar and Planetary Laboratory air modalan talmhainn reusanta de uachdar Mars a chruthachadh. Tha na modalan talmhainn didseatach seo (DTMn) a’ toirt cothrom do luchd-dealbhaidh misean sgrùdadh a dhèanamh air làraich tighinn air tìr a dh’ fhaodadh a bhith ann airson rovers agus landers, a bharrachd air slighean sàbhailte a mhapadh thairis air an talamh coimheach, a’ suidheachadh an stèidh airson iomairtean sgrùdaidh san àm ri teachd.

Bidh pròiseas cruthachadh DTM a’ tòiseachadh leis an Deuchainn Saidheans Ìomhaigh Àrd-rùn (HiRISE), inneal camara air bòrd Mars Reconnaissance Orbiter NASA. Bidh HiRISE a’ glacadh ìomhaighean àrd-rèiteachaidh de uachdar Mars, a’ cleachdadh dòigh ris an canar togail dhealbhan push-broom. Eu-coltach ri dealbhan traidiseanta, bidh HiRISE a’ dèanamh sgrùdadh fada air a’ phlanaid, a’ toirt a-mach ìomhaighean a thathas a’ cleachdadh gus DTM a chruthachadh, a tha nam mapaichean cumadh-tìre a ghlacas cumadh uachdar na planaid.

“Bheir na DTMn sin ùine mhòr ri dhèanamh,” thuirt co-òrdanaiche ruighinn a-mach HiRISE Ari Espinoza. “Tha na h-àireamhan àrda aca a’ daingneachadh an luach a th’ aig HiRISE fhathast, gu h-àraidh leis nach eil duine eile a’ toirt a-mach ìomhaighean cho àrd de thalamh Mars.”

Tha an ìre de mhion-fhiosrachadh a ghlac HiRISE iongantach. Faodaidh e fuasgladh fhaighinn air nithean cho beag ri trì troighean, a’ nochdadh chnapan-starra agus cunnartan a dh’ fhaodadh nach eil follaiseach bho astar. Tha pailteas DTM bho Oilthigh Arizona air an dèanamh nan goireas air a bheil iarrtas mòr airson a bhith a’ sgrùdadh atharrachaidhean ann an geòlas Mars, a’ comharrachadh làraich laighe sàbhailte, agus a’ seòladh slighean rover.

Gus DTM a chruthachadh, tha feum air dà ìomhaigh den aon raon, air an glacadh bho dhiofar cheàrnan agus orbitan. Bidh na paidhrichean stereo sin an uairsin air an cleachdadh gus mapaichean cumadh-tìre 3D a dhèanamh. Tha am pròiseas dian agus tha e a’ toirt a-steach measgachadh de chòdachadh, measadh ìomhaighean, agus deasachadh làimhe.

Ged is e am prìomh dhleastanas aca cuideachadh le dealbhadh misean, tha DTMn cuideachd a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air na pròiseasan fiùghantach a tha a’ tachairt air Mars. Bho bhith a’ coimhead air atharrachaidhean ràitheil ann an còmhdach reothadh gu bhith a’ cumail sùil air gluasad nan dùintean gainmhich, tha na DTMn a’ tabhann sealladh gun samhail a leigeas le luchd-saidheans dìomhaireachdan a’ Phlanaid Dheirg fhuasgladh.

Mar sin an ath thuras a thòisicheas tu air turas brìgheil tro canyons Mars no seòladh air an talamh cunnartach aige ri taobh rover, cuimhnich air cumhachd mhodalan talmhainn didseatach agus an sgioba sònraichte aig Oilthigh Arizona a tha a’ leantainn air adhart a’ fuasgladh dìomhaireachdan ar planaid faisg air làimh.

Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta)

1. Dè a th' ann am modail cruth-tìre didseatach (DTM)?

Tha modail talmhainn didseatach (DTM) na mhapa cumadh-tìre a tha a’ glacadh cumadh agus feartan uachdar planaid. Ann an co-theacsa Mars, tha DTMn air an cruthachadh a’ cleachdadh ìomhaighean àrd-rèiteachaidh air an glacadh leis a’ chamara HiRISE air bòrd Mars Reconnaissance Orbiter NASA.

2. Ciamar a thathas a' cleachdadh mhodailean talmhainn didseatach ann an rannsachadh Mars?

Tha DTMn nan innealan luachmhor dha luchd-dealbhaidh misean. Bheir iad cothrom sgrùdadh a dhèanamh air làraich tighinn air tìr a dh’ fhaodadh a bhith ann, comharrachadh slighean sàbhailte dha rovers agus landers, agus sgrùdadh air atharrachaidhean ann an geòlas Mars thar ùine. Bidh iad a 'toirt seachad riochdachadh reusanta de thalamh Martian, a' cuideachadh le seòladh agus tuigse air pròiseasan fiùghantach air a 'phlanaid.

3. Dè cho cudromach 'sa tha ìomhaighean àrd-rèiteachaidh HiRISE?

Tha ìomhaighean àrd-rèiteachaidh HiRISE a’ toirt seachad mion-fhiosrachadh nach fhacas a-riamh mu uachdar Mars. Faodaidh iad fuasgladh fhaighinn air nithean cho beag ri trì troighean, a’ nochdadh chnapan-starra a dh’ fhaodadh a bhith ann nach fhaicear o astar. Tha na h-ìomhaighean sin, còmhla ri cruthachadh DTMn, a’ tabhann tuigse nas doimhne air cruth-tìre Martian agus na feartan geòlais aige.

4. Ciamar a tha DTMan air an toirt a-mach à ìomhaighean HiRISE?

Gus DTM a chruthachadh, thèid dà ìomhaigh den aon raon a thoirt bho dhiofar cheàrnan agus orbitan. Tha na paidhrichean stereo sin air an cleachdadh gus mapaichean 3D a dhèanamh a tha a’ riochdachadh cumadh-tìre uachdar Martian gu ceart. Tha am pròiseas a’ toirt a-steach còdadh, measadh ìomhaighean, agus deasachadh làimhe gus dèanamh cinnteach à cruinneas agus cuir às do mhearachdan.

5. Dè na seallaidhean a dh'fhaodas DTM a thoirt seachad mu Mars?

Tha DTM a’ toirt comas do luchd-saidheans atharrachaidhean ann an uachdar Mars fhaicinn, leithid atharrachaidhean ràitheil ann an còmhdach reothadh agus gluasad nan dùintean gainmhich. Bidh iad cuideachd a’ cuideachadh le bhith a’ seòladh rovers, a’ cuideachadh le bhith ag aithneachadh chunnartan a dh’ fhaodadh a bhith ann agus a’ seòladh raointean dùbhlanach. Gu h-iomlan, tha DTMn a’ tabhann sealladh gun samhail a chuireas ri ar tuigse air a’ Phlanaid Dhearg.