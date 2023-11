Bidh Teicneòlas Briseadh a’ cleachdadh DNA microbial gus mèinnean tiodhlacaidh a lorg

Tha luchd-rannsachaidh air lorg ùr-nodha a dhèanamh ann an raon sgrùdadh mèinnearachd. Le bhith a’ sgrùdadh DNA microbial ann an ùir uachdar, tha luchd-saidheans aig Oilthigh British Columbia (UBC) air dòigh neo-ionnsaigheach a leasachadh gus kimberlite tiodhlaichte a lorg, creag co-cheangailte ri daoimeanan. Tha an dòigh ùr-ghnàthach seo a’ tabhann roghainn nas mionaidiche an àite mion-sgrùdadh geo-cheimiceach traidiseanta, a dh’ fhaodadh an roinn mèinnearachd atharrachadh.

Anns an sgrùdadh aca a chaidh fhoillseachadh ann an Nature Communications Earth and Environment, tha an luchd-rannsachaidh a’ mìneachadh gu bheil microbes san ùir a’ dol tro atharrachaidhean nuair a thig iad gu conaltradh ri stuthan mèinn. Faodaidh na h-atharrachaidhean sin a bhith nan “lorgan-meòir bith-eòlasach” a tha a’ nochdadh gu bheil tasgaidhean mèinnearach air an tiodhlacadh. Le bhith a’ dèanamh anailis air na sreathan DNA de na microbes taisbeanach sin, bha e comasach don luchd-saidheans suidheachadh sònraichte kimberlite a thiodhlacadh deichean de mheatairean fo uachdar na Talmhainn.

Tha buaidh an rannsachaidh seo a’ dol nas fhaide na sgrùdadh daoimean. Faodar na h-aon dhòighean sreathachaidh DNA a chleachdadh gus mèinnirean eile a chomharrachadh a tha deatamach airson gluasad cruinneil gu lùth uaine. Mar eisimpleir, tha rannsachadh leantainneach na sgioba air toraidhean gealltanach a nochdadh ann a bhith a’ lorg tasgaidhean copair porfaire, a tha deatamach airson cinneasachadh theicneòlasan lùth ath-nuadhachail.

Le bhith a’ cleachdadh cumhachd DNA microbial, dh’ fhaodadh an dòigh seo ùine agus goireasan a shàbhaladh dha luchd-coimhead mèinnearachd. An àite a bhith an urra ri drileadh agus mion-sgrùdadh ceimigeach a-mhàin, a dh’ fhaodadh a bhith daor agus ùineail, tha an dòigh-obrach neo-ionnsaigheach seo a’ toirt seachad dòigh cosg-èifeachdach agus èifeachdach air mèinnirean tiodhlaichte a chomharrachadh. A bharrachd air an sin, tha e a’ fosgladh chothroman ùra airson tuilleadh ùr-ghnàthachadh anns a’ ghnìomhachas mèinnearachd.

CÀBHA

C: Ciamar a tha an innleachd DNA microbial ag obair?

A: Bidh microbes san ùir ag atharrachadh nuair a thig iad gu conaltradh le stuthan mèinn. Le bhith a’ dèanamh anailis air na sreathan DNA de na microbes taisbeanach sin, faodaidh luchd-rannsachaidh comharrachadh far a bheil tasgaidhean mèinnearach tiodhlaichte agus far a bheil iad.

C: Dè na buannachdan a tha aig an dòigh seo an taca ri dòighean traidiseanta?

A: Eu-coltach ri mion-sgrùdadh geo-cheimiceach traidiseanta, a tha a’ toirt a-steach drileadh agus deuchainn eileamaidean san ùir, tha an dòigh microbial DNA neo-ionnsaigheach, nas mionaidiche, agus is dòcha nas cosg-èifeachdaiche.

C: An urrainnear an dòigh seo a chuir an sàs ann am mèinnirean a bharrachd air daoimeanan?

A: Tha, tha cleachdaidhean nas fharsainge aig an dòigh seo ann an rannsachadh mèinnearachd. Tha an luchd-rannsachaidh cuideachd air toraidhean gealltanach a nochdadh ann a bhith a’ comharrachadh tasgaidhean copair porphyry, a tha deatamach airson teicneòlasan lùth ath-nuadhachail.

C: Dè a’ bhuaidh a bhios aig an roinn mhèinnearachd?

F: Dh’ fhaodadh an dòigh adhartach seo àm ri teachd na roinne mèinnearachd ath-mhìneachadh le bhith a’ toirt seachad dòigh nas mionaidiche agus nas èifeachdaiche airson mèinnirean tiodhlaichte a chomharrachadh. Tha comas aige ùine agus goireasan a shàbhaladh dha mèinnearan, a’ leantainn gu barrachd cinneasachd agus sàbhalaidhean cosgais.

stòran:

- Conaltradh Nàdair An Talamh agus an Àrainneachd (https://www.nature.com/ncomms/)

- Oilthigh British Columbia (https://www.ubc.ca/)