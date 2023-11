Dè dha-rìribh a tha a’ tachairt do Betelgeuse: Co-aonadh Stellar?

Tha Betelgeuse, an sàr-rionnag dearg a tha na shuidhe gu follaiseach air gualainn Orion an t-Sealgair, air a bhith a’ dèanamh tonnan anns na bliadhnachan mu dheireadh leis na caochlaidhean mòra ann an soilleireachd. Fhad ‘s a tha mòran air prothaideachadh gu bheil na h-atharrachaidhean sin a’ nochdadh spreadhadh supernova a tha ri thighinn, tha rannsachadh ùr air comas eadar-dhealaichte agus inntinneach a lorg: aonachadh rionnagach.

Tha sgrùdadh leis an tiotal “Betelgeuse mar aonachadh de Rionnag Mòr le Companach” le Sagiv Shiber bho Roinn Fiosaigs agus Reul-eòlas aig Oilthigh Stàite Louisiana a’ dàibheadh ​​​​a-steach don bheachd gur dòcha gu robh Betelgeuse air rionnag companach nas lugha ithe uaireigin. Tha an teòiridh seo stèidhichte air an tuigse gu bheil a’ mhòr-chuid de rionnagan mòra ann an siostaman binary agus gum faodadh cuid eòlas fhaighinn air aonaidhean fhad ‘s a tha iad ag atharrachadh.

Rinn an luchd-rannsachaidh atharrais air aonadh eadar rionnag tomad grèine 4 nas lugha agus rionnag tomad grèine 16, coltach ris an tomad tuairmseach aig Betelgeuse. Nochd na samhlaidhean sin, mar a bha na reultan a’ gluasad nas fhaisge agus a’ roinn cèis chumanta, gun deach an rionnag nas lugha aig a’ cheann thall còmhla ri cridhe helium na prìomh rionnag. Dh'adhbhraich am pròiseas seo iomlaid de lùth orbital agus teirmeach, a 'leantainn gu buille cumhachdach a bha a' gluasad tro chèis na prìomh rionnag. A bharrachd air an sin, dh’ fhaodadh an aonachadh seo a bhith air call mòr a bhrosnachadh, a’ leantainn gu sruth mòr aig astar luath air falbh bhon phrìomh rionnag.

Tha an fhianais a tha a’ toirt taic don aonadh stellar seo na laighe ann an ìre cuairteachaidh luath Betelgeuse, timcheall air 5.5 km / diog, an taca ri 2 km / diog aig ar Sun. Tha sgrùdaidhean roimhe air sealltainn gum faodadh aonadh eadar rionnag mòr agus companach le cuideam ìosal cunntas a thoirt air ìre cuairteachaidh cho àrd. A bharrachd air an sin, tha an stuth a chaidh a chuir a-mach, coltach ri sruthan pòla a chaidh fhaicinn ann an tachartasan mergeburst, a’ nochdadh gur dòcha gun do thachair aonadh ann an àm a dh’ fhalbh Betelgeuse.

Ged nach eil an sgrùdadh seo gu cinnteach a’ dearbhadh gun do thachair aonadh, tha e a’ nochdadh comas làidir. Tha mòran fhathast aig speuradairean ri ionnsachadh mu na co-aonaidhean sin agus a’ bhuaidh aca air mean-fhàs rionnagach. Tha feum air dòighean agus innealan nas fheàrr gus na tachartasan sin a thuigsinn gu h-iomlan, an àite ann a bhith a’ cumadh cruth-tìre neo-ghluasadach astrophysical, agus feartan luchd-cinnidh supernova.

Ann an co-dhùnadh, chan eil coltas gu bheil na caochlaidhean o chionn ghoirid ann an soilleireachd Betelgeuse ceangailte gu dìreach ri aonadh rionnagach, ach tha am beachd gum bi Betelgeuse ag ithe rionnag companach nas lugha a’ toirt sealladh ùr air na dh’ fhaodadh a bhith a’ tachairt don t-sàr-fhuamhaire enigmatic seo. Mar a bhios sinn a’ leantainn air adhart a’ dol nas doimhne a-steach do fhiosaig co-aonaidhean rionnagach, gheibh sinn seallaidhean luachmhor air mean-fhàs rionnagan mòra agus na tachartasan celestial a tha a’ cumadh ar cruinne-cè.

CÀBHA

C: Dè a th’ ann an aonadh stellar?



F: Bidh aonadh stellar a’ tachairt nuair a thig dà rionnag ann an siostam binary faisg gu leòr airson a dhol còmhla, a’ leantainn gu iomlaid lùtha agus call mòr a dh’ fhaodadh a bhith ann.

C: Am b’ urrainn dha na caochlaidhean o chionn ghoirid ann an soilleireachd Betelgeuse a bhith nan comharra air supernova a tha ri thighinn?



F: Chan e, tha e nas coltaiche gu bheil na caochlaidhean ann an soilleireachd mar thoradh air sgòthan duslach agus buillean cunbhalach an rionnag seach spreadhadh supernova a tha ri thighinn.

C: Ciamar a rinn luchd-rannsachaidh sgrùdadh air comasachd aonadh ann am Betelgeuse?



F: Rinn luchd-rannsachaidh atharrais air aonadh eadar rionnagan le tomadan coltach ris an tomad measta aig Betelgeuse agus rinn iad mion-sgrùdadh air daineamaigs agus iomlaid lùtha a thàinig às.

C: A bheil fianais làidir ann gu bheil aonadh ann an eachdraidh Betelgeuse?



F: Ged nach eil fianais dhìreach ann, tha ìre cuairteachaidh luath Betelgeuse agus cur a-mach stuthan co-chòrdail ris na thathas a’ faicinn aig aonaidhean stellar.

C: Dè a’ bhuaidh a bhios aig aonadh rionnagach ann an mean-fhàs Betelgeuse?



F: Cha chuireadh aonachadh ann an eachdraidh Betelgeuse bacadh air a mean-fhàs gu bhith na shaobh-chràbhadh dearg ach dh’ fhaodadh e cur ris an ìre cuairteachaidh luath aige agus stuth a chuir a-mach tro shruthan pòla.