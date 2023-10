The Devil Comet: Neach-tadhail Mòr Celestial a 'tighinn faisg air an Talamh

Ann am farsaingeachd speur na h-oidhche, faodaidh a bhith a’ glacadh bòidhchead iongantach frasan meteor agus flybys comet tearc a bhith na eòlas buannachdail dha luchd-coimhead speur. Ged a dh’ fhaodadh frasan meteor tachairt gu tric, tha coltas comets gu math tearc. Ach, ma tha penchant agad airson iongantasan celestial, comharraich na mìosachain agad airson na bliadhna 2024, oir tha comet mòr leis an t-ainm 12P/Pons-Brooks gu bhith a’ tighinn faisg air an Talamh a dh’ fhàgas iongnadh ort. Leis an ainm an Devil Comet air sgàth a chumadh sònraichte coltach ri adharc, tha an comet mòr seo gu math nas motha na Beinn Everest.

A rèir aithisg le Live Science, air 21 Giblean, 2024, thig comet 12P/Pons-Brooks gu math faisg air an Talamh. Le meud timcheall air 30 cilemeatair, tha an neach-tadhail celestial seo air a dhèanamh suas de cryomagma - measgachadh de deigh, duslach agus gas. Thòisich an comet o chionn ghoirid air 5 agus 7 Dàmhair, a’ nochdadh a phaidhir adhaircean sònraichte. Tha an sprèadhadh seo a’ comharrachadh an dàrna spreadhadh bho 20 Iuchar, às deidh ùine thàmh de 69 bliadhna. An-dràsta air an t-slighe gu siostam na grèine a-staigh, tha an Devil Comet a’ dèanamh air an dòigh as fhaisge air a’ ghrèin.

Fhad ‘s a tha e faisg air làimh, bidh an Diabhal Comet ri fhaicinn leis an t-sùil rùisgte, ged a chuireas cleachdadh teileasgop ris an t-sealladh. Tha e cudromach a thoirt fa-near, a dh'aindeoin an ainm ominous, tha eòlaichean a 'toirt dearbhadh dhuinn nach eil an comet na chunnart don Talamh. Às deidh dha coinneachadh ris a ’phlanaid againn, leanaidh an comet air a thuras a dh’ ionnsaigh oirean a-muigh siostam na grèine, fhathast falaichte bhon t-sealladh againn chun bhliadhna 2095.

Faodar creideas a thoirt don reul-eòlaiche Jean-Louis Pons, a chunnaic e an toiseach air 12 Iuchar 12, a chaidh a lorg mar bholcànothan deighe gnìomhach, agus tha an comet seo am measg nan 1812 comet a chaidh a chomharrachadh airson a thaisbeanadh. gnìomhachd bholcànach leantainneach. Bidh cuid de dh’eòlaichean eadhon a’ dèanamh coimeas eadar a chumadh agus an soitheach-fànais suaicheanta Millennium Falcon bhon t-sreath film Star Wars.

stòran:

- Saidheans beò