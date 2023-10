An Comet Mòr “Adharc” a’ gortachadh a dh’ionnsaigh na Talmhainn

Tha luchd-saidheans air lorg iongantach a dhèanamh a dh ’fhaodadh cur ris a’ bhliadhna apocalyptic a tha 2020 air a bhith. Tha comet mòr, trì tursan nas motha na Beinn Everest, air spreadh agus tha i a-nis a’ dèanamh air an Talamh. Tha an comet, ris an canar 12P/Pons-Brooks, na comet cryovolcanic, ris an canar cuideachd bholcàno fuar. Tha e 18.6 mìle iongantach ann an trast-thomhas, co-ionann ri meud baile beag.

Thachair an tachartas spreadhaidh air 5 Dàmhair, a’ comharrachadh an dàrna spreadhadh den chiùb deigh eadar-rionnagach seo taobh a-staigh nan ceithir mìosan a dh’ fhalbh. Lorg Comann Reul-eòlais Bhreatainn an spreadhadh nuair a chunnaic iad gu robh an comet a’ nochdadh tòrr na bu shoilleire air sgàth an t-solais a tha air a nochdadh leis a’ choma, is e sin an neul gas timcheall air a chridhe.

Mar thoradh air an spreadhadh chaidh “adhaircean” a chruthachadh air a’ chomadaidh, coltach ri cumadh creutair adharcach no eadhon bàta-fànais Millennium Falcon bho “Star Wars”. Tha adhbhar nan adhaircean sin fhathast ri dhearbhadh, ach tha eòlaichean den bheachd gur dòcha gu bheil rudeigin aige ri dhèanamh ri cumadh sònraichte niuclas a’ chomadaidh.

A dh’ aindeoin an t-slighe eagallach agus a choltas ominous, chan eil bagairt sa bhad bho 12P / Pons-Brooks. Thathas an dùil gun ruig e an ìre as fhaisge air an Talamh sa Ghiblean 2024, a’ fàs follaiseach don t-sùil rùisgte. Às deidh sin, thèid a ghlacadh air ais gu siostam na grèine agus cha till e gu 2095.

Chan e an comet seo an aon fhear le gluasadan spreadhaidh. Tha 12P mar aon de na 20 comet aithnichte le bholcànothan deighe gnìomhach. Is e eisimpleir ainmeil eile 29P/Schwassmann-Wachmann, aig an robh an sprèadhadh as motha ann an 12 bliadhna o chionn ghoirid, a’ leigeil a-mach timcheall air 1 millean tunna de cryomagma dhan fhànais.

Ged a dh ’fhaodadh gum bi coltas eagallach air comet mòr a’ goirteachadh a dh ’ionnsaigh na Talmhainn, tha luchd-saidheans a’ toirt dearbhadh dhuinn nach fheumar clisgeadh fhathast. Tha an tachartas celestial seo a’ toirt cothrom iongantach airson comets fhaicinn agus a sgrùdadh fhad ‘s a tha iad a’ siubhal tro ar siostam grèine.

