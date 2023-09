Bidh ath-shuidheachadh photonic ùr stèidhichte air chip a’ coileanadh clàr de chall solais UV ìosal

Tha luchd-saidheans air adhartas mòr a dhèanamh ann an raon photonics UV le bhith a’ cruthachadh resonators photonic stèidhichte air chip a bhios ag obair anns na raointean ultraviolet (UV) agus roinnean faicsinneach den speactram le call solais UV ìosal nas àirde. Tha leasachadh nan resonators sin a’ fosgladh chothroman airson innealan beaga stèidhichte air chip a chruthachadh agus adhartasan ann an raointean leithid mothachadh speactroscopach, conaltradh fon uisge, agus giullachd fiosrachaidh cuantamach.

Tha photonics UV, ged nach deach a sgrùdadh nas lugha an taca ri telecom agus photonics faicsinneach, deatamach airson faighinn gu cuid de ghluasadan atamach ann an coimpiutaireachd cuantamach agus moileciuilean flùraiseach sònraichte inntinneach airson mothachadh bith-cheimiceach. Bidh na resonators a chaidh an leasachadh às ùr a’ stèidheachadh bunait airson a bhith a’ togail chuairtean photonic a bhios ag obair aig tonnan UV.

Chleachd an luchd-rannsachaidh filmichean tana alumina gus na microresonators a thogail, a’ cleachdadh pròiseas tasgadh còmhdach atamach (ALD). Bha alumina, le a leud bann àrd agus follaiseachd do photons UV, na dheagh stuth airson call solais a lùghdachadh. Le bhith a’ dèanamh an fheum as fheàrr de dhòighean dealbhaidh is saothrachaidh, choilean an luchd-saidheans call ìosal aig tonnan UV.

Chaidh na microresonators a thoirt gu buil le bhith a’ cleachdadh pròiseas sgudail gus structar iùil-tharraingeach rib a chruthachadh, a leigeadh le solas a chumail. Rinn an luchd-rannsachaidh samhlaidhean gus faighinn a-mach dè an doimhneachd etch as fheàrr a bheireadh cothromachadh eadar cuingealachadh solais agus a lughdaicheas call sgapadh.

Shoirbhich leis an sgioba cuideachd ath-shuidheachadh fàinne a thogail stèidhichte air an àireamhachadh. Bha na resonators fàinne seo a’ nochdadh feartan càileachd sònraichte (factaran Q) anns na bannan UV agus gorm, a ’nochdadh call solais nas lugha. Tha a bhith a’ coileanadh bàillidh Q àrd deatamach airson smachd mionaideach air tonnan tonn agus cruthachadh stòran solais UV air am filleadh a-steach do chuairtean aonaichte photonic.

Tha lorg resonators photonic stèidhichte air chip le call solais UV ìosal a’ comharrachadh puing riatanach airson photonics UV. Tha na cothroman airson structaran a chaidh a leasachadh airson telecom agus tonnan faicsinneach, leithid cìrean tricead agus glasadh stealladh, a-nis air an leudachadh chun chòmhlan UV. Le bhith a’ cleachdadh alumina a tha co-chosmhail ri CMOS, bidh e nas so-dhèanta a bhith ag amalachadh photonics UV leis an teicneòlas a th’ ann mar-thà.

Tha an sgioba rannsachaidh an-dràsta ag amas air a bhith a’ toirt air adhart ath-shuidheachadh fàinneachan stèidhichte air alùmanum thairis air diofar thonnan. Is e an t-amas aca siostam UV coileanta stèidhichte air cuairteachadh photonic a stèidheachadh le smachd mionaideach air tonn-tonn agus modulators.

