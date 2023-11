Lorg ùr: Mapaichean deighe fo-uachdar Martian a’ nochdadh goireas a dh’ fhaodadh a bhith ann airson luchd-rannsachaidh san àm ri teachd

Tha luchd-saidheans air an t-seata de mhapaichean as ùire fhoillseachadh a’ nochdadh cuairteachadh uisge fo-uachdar air Mars, a’ fosgladh chothroman ùra airson mhiseanan don Phlanaid Dhearg san àm ri teachd. Tha am pròiseact Mapadh Deighe Uisge Fo-thalamh (SWIM), air a mhaoineachadh le NASA, air dàta a chaidh a chruinneachadh bho dhiofar mhiseanan a chleachdadh gus roinnean a chomharrachadh far am faodar deigh a thiodhlacadh fon uachdar.

Eu-coltach ri tionndaidhean roimhe de na mapaichean, is e an fhoillseachadh as ùire am fear as mionaidiche gu ruige seo. Tha seo mar thoradh air a bhith a’ cleachdadh camarathan le rùn nas àirde air bòrd an Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), a tha air a bhith a’ cuairteachadh Mars bho 2006. Tha dàta bhon Chamara Co-theacsa agus an Deuchainn Saidheans Ìomhaigh Àrd-rùn (HiRISE) air eòlas sealladh farsaing de chrìochan deigh uisge, a’ toirt a-steach lorg làthaireachd deigh cudromach ann an sgàineadh mòr buaidh.

Tha an deigh ùr suidhichte sa mhòr-chuid ri taobh domhan-leud Mars, ga fhàgail na sgìre air leth freagarrach airson miseanan speuradairean san àm ri teachd. Tha làthaireachd gu leòr deigh, còmhla ri faireachdainn nas tiugh, a’ tabhann àite gealltanach airson tighinn air tìr. Gheibheadh ​​speuradairean buannachd bho glè bheag de chosgais lùtha gus cumail blàth, a’ ceadachadh barrachd ghoireasan airson gnìomhan riatanach eile.

Bhiodh uisge os cionn na talmhainn air Mars a’ falmhachadh gu luath air sgàth àile tana na planaid. Mar sin, tha an deigh fon uachdar ag obair mar ghoireas deatamach a dh'fhaodar a thoirt a-mach le bhith a' drileadh choraichean deigh. Faodaidh an deigh seo a bhith na uisge òil no a thionndadh gu bhith na chonnadh rocaid, a’ lughdachadh gu mòr na tha de sholarachadh a dh’ fheumar a ghiùlan bhon Talamh.

A bharrachd air a chleachdadh practaigeach, faodaidh tuigse fhaighinn air cuairteachadh deigh fon uachdar seallaidhean luachmhor a thoirt seachad air eachdraidh gnàth-shìde Mars. Tha luchd-saidheans air atharrachaidhean fhaicinn anns na tha de deigh uisge thar diofar roinnean, a’ brosnachadh beachd-bharailean ùra mu na h-adhbharan bunaiteach.

Le foillseachadh nam mapaichean mionaideach sin, tha goireas luachmhor aig luchd-saidheans agus luchd-dealbhaidh misean a-nis gus taic a thoirt do rannsachadh san àm ri teachd agus oidhirpean tuineachaidh air Mars.

CÀBHA

1. Carson a tha deigh fon uachdar cudromach airson mhiseanan Mars?

Tha deigh fo-uachdar air Mars deatamach oir bhiodh uisge leaghaidh sam bith air an uachdar a 'falmhachadh sa bhad air sgàth àile tana na planaid. Faodar an deigh, a tha falaichte fon uachdar, a dhrileadh agus a thoirt a-mach airson diofar adhbharan, leithid uisge òil agus connadh rocaid a ghineadh.

2. Dè na buannachdan a tha an lùib mhiseanan tighinn air tìr ann am meadhan-latitudes Mars?

Tha meadhan-latitudes Mars a’ tabhann grunn bhuannachdan airson miseanan tighinn air tìr. Tha an sgìre a’ tabhann faireachdainn nas tiugha, a’ toirt taic do bhàtaichean-fànais a bhith a’ fàs nas slaodaiche nuair a thig iad sìos. A bharrachd air an sin, tha e a’ faighinn cothromachadh faisg air deigh thiodhlaichte agus aimsir beagan nas blàithe, a’ lughdachadh an lùth a dh’ fheumar gus speuradairean agus uidheamachd a chumail blàth.

3. Ciamar as urrainn deigh fo-uachdar cur ri tuineachadh Mars?

Tha lorg deigh fo-uachdar na ghoireas luachmhor dha luchd-rannsachaidh san àm ri teachd agus luchd-tuineachaidh Mars. Faodar deigh air a tharraing a thionndadh gu bhith na uisge òil agus connadh rocaid, a 'lùghdachadh gu mòr na tha de sholarachadh a dh' fheumar a ghiùlan bhon Talamh.

4. Dè as urrainn do sgaoileadh deigh fon uachdar innse dhuinn mu ghnàth-shìde Mars?

Faodaidh na h-atharrachaidhean anns na tha de dheigh fo-uachdar ann an diofar roinnean de Mars cuideachadh le luchd-saidheans gus eachdraidh gnàth-shìde na planaid fhuasgladh. Le bhith a’ sgrùdadh nan caochlaidhean sin, faodaidh luchd-rannsachaidh barailean ùra a leasachadh gus na h-eadar-dhealachaidhean a mhìneachadh agus seallaidhean fhaighinn air daineamaigs gnàth-shìde na planaid san àm a dh’ fhalbh.