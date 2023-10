An fhianais as doimhne air bleaching sgeir corail a chaidh a lorg sa Chuan Innseanach

Tha luchd-saidheans air lorg ùr-nodha a dhèanamh anns a’ Chuan Innseanach, a’ faighinn a-mach an fhianais as doimhne air sèididh sgeirean corail a chaidh a chlàradh a-riamh. Tha an fhianais seo, a chaidh a lorg aig doimhneachd de chòrr air 90 meatair, cudromach leis gu bheil e a’ nochdadh cho dona sa tha am milleadh air sgeirean corail, a tha riatanach airson slàinte eag-shiostam a’ chuain.

Air fhoillseachadh ann an Nature Communications, lorg sgrùdadh a rinn luchd-rannsachaidh bho Oilthigh Plymouth gu bheil raointean de sgeirean corail a tha nas motha na 90 meatairean fo uachdar a’ Chuain Innseanach air sèididh farsaing fhaighinn, le suas ri 80 sa cheud de na sgeirean air an tug seo buaidh ann an cuid de roinnean. . Faodar am milleadh seo a thoirt air sgàth àrdachadh 30 sa cheud ann an teòthachd na mara sa Chuan Innseanach.

Tha na co-dhùnaidhean iongantach a’ dol an-aghaidh a’ chreideas a bh’ ann roimhe gu robh corailean nas doimhne nas seasmhaiche ri blàthachadh na mara. Chuir an Dr Phil Hosegood, prìomh neach-rannsachaidh an sgrùdaidh, iongnadh air, ag ràdh, “Tha e coltach gum bi sgeirean aig doimhneachdan co-chosmhail air feadh an t-saoghail ann an cunnart bho atharrachaidhean gnàth-shìde coltach ris.”

Chleachd an luchd-rannsachaidh innealan-fuadain fon uisge agus dàta cuan-mara a chaidh a chruthachadh le saideal fhad ‘s a bha iad a’ sgrùdadh Cuan Meadhan Innseanach. Rè turas-mara rannsachaidh san t-Samhain 2019, chunnaic iad a ’chiad shoidhnichean de sèididh corail ann an sgeirean nas doimhne a’ cleachdadh carbadan fon uisge air an obrachadh air astar le camarathan. Chaidh an sèididh seo adhbhrachadh le doimhneachadh an thermocline, còmhdach far a bheil teòthachd ag atharrachadh gu luath le doimhneachd, a tha ceangailte ri pàtrain gnàth-shìde roinneil coltach ri El Nino, air a neartachadh nas motha le èiginn na gnàth-shìde.

Ged a tha cuid de phàirtean den sgeir air a bheil buaidh air comharran faighinn seachad air eadar 2020 agus 2022, tha luchd-saidheans a’ daingneachadh cho luath sa tha barrachd oidhirpean sgrùdaidh sa chuan dhomhainn. Thathas ag innse gu bheil corailean mesophotic, a bhathas an dùil a dhèanadh dìoladh airson milleadh corailean uisge eu-domhainn, so-leònte cuideachd.

Thairis air na deicheadan mu dheireadh, tha an Cuan Innseanach tropaigeach air àrdachadh mòr fhaicinn ann am blàthachadh a’ chuain, le àrdachadh cuibheasach ann an Teòthachd uachdar na mara (SST) timcheall air 1 ceum Celsius bho 1951 gu 2015, a rèir dàta riaghaltas nan Innseachan. Tha am blàthachadh seo a’ tachairt aig ìre 0.15 ceum Celsius gach deich bliadhna.

Tha an lorg seo a’ cur cuideam air an fheum air gnìomh sa bhad gus dèiligeadh ri atharrachadh clìomaid agus dìon sgeirean corail air feadh an t-saoghail. Bu chòir oidhirpean sgrùdaidh a mheudachadh gus ìre a’ mhilleadh a thuigsinn agus ro-innleachdan glèidhteachais èifeachdach a leasachadh airson na h-eag-shiostaman so-leònte sin.

stòran:

- Conaltradh Nàdair (Sgrùdadh)

- Oilthigh Plymouth (Institiud Rannsachaidh)

- Dàta Riaghaltas Innseanach