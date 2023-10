An fhianais as doimhne a tha aithnichte mu bleaching sgeir corail a chaidh a lorg sa Chuan Innseanach

Tha sgrùdadh ùr a rinn luchd-saidheans bho Oilthigh Plymouth air nochdadh an fhianais as doimhne a tha aithnichte de bhith a’ sèididh corail air sgeir corail a tha faisg air 300 troigh fon uachdar sa Chuan Innseanach. Bidh sèididh corail a’ tachairt nuair a bhios cuideaman leithid atharrachaidhean ann an teòthachd, beathachadh, no solas ag adhbhrachadh corailean a bhith a’ cuir às do lìonanaich zooxanthellae a tha a’ fuireach nan clò, agus mar thoradh air sin bidh iad a’ tionndadh geal. Is e an adhbhar as cumanta airson sèididh corail teòthachd a’ chuain a bhlàthachadh mar thoradh air atharrachadh clìomaid.

Bhathar den bheachd roimhe seo gu robh eag-shiostaman corail mesophotic, a tha a’ fuireach ann an uisgeachan nas doimhne agus nas fhuaire, a’ tabhann tèarmann do sgeirean uisge eu-domhainn. Ach, lorg an sgrùdadh ceangal cuibhrichte eadar na h-eag-shiostaman sin agus corailean eu-domhainn, a’ soilleireachadh an fheum air tuigse fhaighinn air mar a tha iad buailteach do bhlàthachadh chuantan. Chaidh an tachartas sèididh ann am Meadhan Cuan Innseanach a thoirt air sgàth dipole a’ Chuain Innseanach, a dh’ adhbhraich àrdachadh 30% ann an teòthachd a’ chuain agus a rinn milleadh air 80% de na sgeirean corail aig doimhneachd a thathas a’ creidsinn a bha comasach air blàthachadh.

Chuir an Dr Philip Hosegood, co-ùghdar an sgrùdaidh, iongnadh air na co-dhùnaidhean, ag ràdh gun robhar den bheachd gu robh corailean nas doimhne comasach air blàthachadh a’ chuain air sgàth nan uisgeachan nas fhuaire a bha iad a’ fuireach. Ach, tha an sgrùdadh seo a’ sealltainn gu bheil sgeirean nas doimhne cuideachd ann an cunnart bho atharrachadh clìomaid.

Chaidh an sgrùdadh, leis an tiotal “Sèididh corail mesophotic co-cheangailte ri atharrachaidhean ann an doimhneachd thermocline,” fhoillseachadh anns an iris Nature Communications. Tha luchd-rannsachaidh bho Oilthigh Plymouth air a bhith a’ dèanamh sgrùdaidhean ann am Meadhan Cuan Innseanach airson còrr air deich bliadhna. Rè na cuairtean rannsachaidh aca, bidh iad a’ cleachdadh measgachadh de dhàta a ghineadh saideal, sgrùdadh in situ, agus innealan-fuadain fon uisge gus fiosrachadh a chruinneachadh mu chuan-eòlas agus bith-iomadachd na sgìre.

Lorg an luchd-rannsachaidh fianais de mhilleadh corail aig turas-mara rannsachaidh san t-Samhain 2019. Ghlac carbadan fon uisge air astar le camarathan sgrùdaidh ìomhaighean de chorailean sèididh, fhad ‘s nach robh sgeirean uisge eu-domhainn a’ nochdadh comharran sèididh. Nochd mion-sgrùdadh a bharrachd air an dàta a chaidh a chruinneachadh tron ​​​​turas-mara, a bharrachd air fiosrachadh saideal mu theodhachd a’ chuain, gun deach an sèididh adhbhrachadh le doimhneachadh an thermocline, a tha mar thoradh air atharrachadh clìomaid ag àrdachadh cearcallan caochlaideachd nàdarra.

Tha an sgrùdadh a’ soilleireachadh cho cugallach ‘s a tha eag-shiostaman corail mesophotic ri cuideam teirmeach agus a’ cur cuideam air cho cudromach sa tha e sùil a chumail air grunnd na mara domhainn. Tha ath-bheothachadh earrannan mòra den sgeir bhon tachartas sèididh a 'sealltainn gu bheil comas aig corailean mesophotic faighinn air ais ach tha e cuideachd a' togail dragh mu bhuaidh tachartasan sèididh san àm ri teachd air bàs corail agus call bith-iomadachd.

Cho-dhùin an luchd-rannsachaidh gu bheil e deatamach gun leudaich sinn ar tuigse mu bhuaidhean atharrachadh clìomaid air corailean uisge domhainn, leis gu bheil na h-eag-shiostaman sin fhathast gan sgrùdadh gu ìre mhòr. Tha buaidh còmhla El Niño agus an Cuan Innseanach Dipole a’ dèanamh a’ bhuaidh nas miosa air an sgìre, a’ daingneachadh an fheum air tuilleadh rannsachaidh agus oidhirpean glèidhteachais gus na h-àrainnean èiginneach sin a dhìon.

