Sgrùdadh Ùr a’ nochdadh comas iongantach inbhich gus còmhradh pàisde a dhì-chòdachadh

Nuair a thòisicheas naoidheanan a’ bruidhinn, bidh am briathrachas aca gu tric cuingealaichte ri beagan fhuaimean. Bidh tuigse air an conaltradh aca gu bhith na thòimhseachan dha inbhich. Ach, tha sgrùdadh o chionn ghoirid air a dhèanamh le luchd-rannsachaidh bho MIT agus Oilthigh Harvard a’ tilgeil solas air mar a tha inbhich a’ dèanamh ciall den stòras labhairteach cuibhrichte a tha aig clann òga.

A’ cleachdadh mìltean de dh’uairean de chlàraidhean claisneachd ath-sgrìobhte de chlann is inbhich ag eadar-obrachadh, leasaich an luchd-rannsachaidh modalan coimpiutaireachd gus tuigse fhaighinn air mar a bhios inbhich a’ mìneachadh na tha clann ag ràdh. Gu h-iongantach, cha robh na modailean a bha dìreach an urra ris na fìor fhuaimean a rinn clann cho èifeachdach ris an fheadhainn a thug aire do cho-theacs còmhraidh.

Bidh inbhich gu mòr an urra ri cuspairean còmhraidh a bh’ ann roimhe agus eòlas air mì-fhuaimneachadh cumanta a nì clann. Le bhith a’ beachdachadh air co-theacs a’ chòmhraidh, faodaidh inbhich mìneachadh a dhèanamh air na tha clann a’ feuchainn ri conaltradh nas mionaidiche. Thathar a’ creidsinn gu bheil pàirt deatamach aig a’ mhìneachadh seo a tha stèidhichte air co-theacsa le inbhich ann a bhith a’ cuideachadh togail cànain ann am pàistean òga.

Tha co-dhùnaidhean an sgrùdaidh seo a’ togail cheistean inntinneach mu mar a tha tuigse inbhich air bruidhinn leanaban a’ cur ri leasachadh cànain. Ged nach eil e air a dhearbhadh fhathast, tha luchd-rannsachaidh a’ gabhail beachd gum faodadh dòighean tuigseach inbhich inbheach togail cànain àrdachadh ann an clann.

Tha tuigse air mar a tha inbhich a’ mìneachadh cainnt chloinne na phàirt nach deach a sgrùdadh gu ìre mhòr de rannsachadh togail cànain. Tha sgrùdaidhean roimhe seo air fòcas sònraichte a chuir air mar a bhios clann ag ionnsachadh cànan, a’ dearmad àite sgilean èisteachd inbhich. Tha an sgrùdadh seo a’ lìonadh a’ bheàrn sin le bhith a’ sgrùdadh an eadar-chluiche eadar daineamaigs conaltraidh chloinne is inbheach.

Uile gu lèir, tha an rannsachadh seo a’ soilleireachadh comas iongantach inbhich gus ciall a dhèanamh de bhriathrachas cuibhrichte clann òga. Le bhith a’ beachdachadh air co-theacsa còmhraidh agus mì-fhuaimneachadh cumanta, bidh inbhich a’ toirt seachad fios air ais deatamach a chuidicheas leanaban air an t-slighe togail cànain.

Ceistean cumanta:

C: Ciamar a mhìnicheas inbhich bruidhinn pàisde?

F: Bidh inbhich a’ mìneachadh còmhradh pàisde le bhith an urra ri co-theacs còmhraidh agus an eòlas air mì-fhuaimneachadh cumanta a nì clann.

C: Ciamar a bhios luchd-rannsachaidh a’ sgrùdadh an eadar-chluiche eadar conaltradh chloinne is inbheach?

F: Bidh luchd-rannsachaidh a’ measgachadh mhodalan àireamhachd de mar a bhios clann ag ionnsachadh cànan le modailean air mar a bhios inbhich a’ freagairt na tha clann ag ràdh.

C: A bheil tuigse inbhich air bruidhinn leanaban a’ cur ri togail cànain na cloinne?

F: Ged nach eil sin air a dhearbhadh, tha luchd-rannsachaidh a’ gabhail beachd gum faodadh tuigse inbhich air bruidhinn leanaban cur ri togail cànain ann am pàistean òga.

C: Dè na feartan a bheir piseach air mìneachadh inbhich air cainnt chloinne?

F: Bidh eadar-mhìneachadh inbhich a' fàs nas fheàrr nuair a tha cothrom aca air co-theacs còmhraidh agus eòlas air mì-fhuaimneachadh cumanta.

C: Ciamar a tha tuigse inbheach air còmhradh leanaban na bhuannachd do naoidheanan?

F: Tha mìneachadh inbhich air còmhradh leanaban a’ toirt seachad fios air ais luachmhor a chuidicheas leanaban ann a bhith togail cànain.