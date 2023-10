An Dannsa Toinnte Eadar Siostaman Nervous agus Immune: Seallaidhean bho Axis Neuro-Immune

A dh'aindeoin a bhith nan aonadan sònraichte, tha dàimh eadar-eisimeileach eadar-eisimeileach aig na siostaman neònach agus dìonach. Tha pàirt deatamach aig an dannsa toinnte seo eadar an dà shiostam, ris an canar an axis neuro-immune, ann a bhith a’ cuir air dòigh diofar phròiseasan eòlas-inntinn san eanchainn, craiceann, agus rian gastrointestinal. Tha an conaltradh eadar ceallan anns na siostaman sin air ùidh a thoirt do luchd-saidheans mar Isaac Chiu, immunobiologist aig Sgoil Leigheis Harvard.

Tha rannsachadh Chiu air fòcas a chuir air faighinn a-mach na h-eadar-obrachaidhean iom-fhillte eadar ceallan T, microglia, agus bacteria ann an co-theacsa neurodegeneration, galairean craiceann bacteriach, agus galairean microbial leithid fiabhras eanchainne, anthrax, agus colitis. Tha na co-dhùnaidhean aige air solas a thilgeil air dòighean ùra pian agus sèid, a’ nochdadh àite neurons, ceallan dìon, agus microbes anns na pròiseasan sin.

Tha dlùth cheangal aig pian, comas bunaiteach na buidhne gus cunnart a mhothachadh, ris an t-siostam dìon. Bidh neurons Nociceptor, a tha an urra ri eadar-mheadhanachadh pian, ag eadar-obrachadh le ceallan dìon tro crosstalk dà-thaobhach. Bidh ceallan dìonachd a’ toirt a-mach stuthan a bheir buaidh dhìreach air na nearbhan, gan dèanamh nas mothachail air pian. An uair sin, bidh nociceptors a’ stòradh neuropeptides a dh’ fhaodas ceallan dìon a mhothachadh, a’ toirt buaidh air an giùlan.

Tha sgioba rannsachaidh Chiu air fòcas a chuir air neuropeptides leithid peptide co-cheangailte ri gine calcitonin (CGRP) agus an eadar-obrachadh le ceallan dìon, gu sònraichte macrophages, neutrophils, monocytes, ceallan T, agus ceallan B. Lorg an sgioba gum faod eadar-obrachadh eadar na neuropeptides sin agus gabhadairean cealla dìon buaidh a thoirt air cinneasachadh cytokine, polarachadh macrophage, fastadh neutrophil, agus freagairtean cealla T. Tha dreuchdan riaghlaidh cumhachdach aig na neuropeptides sin ann an dìonachd.

Ann an co-theacsa galairean microbial, lorg sgioba Chiu seallaidhean inntinneach air mar as urrainn dha bacteria a bhith a’ toirt air falbh snàithleach pian. Mar eisimpleir, ann am fiabhras eanchainne air adhbhrachadh le Streptococcus pneumoniae agus Streptococcus agalactiae, bidh na pathogenan sin a’ gnìomhachadh neurons nociceptor tro toxin a bhios a’ cruthachadh pore ris an canar pneumolysin. Bidh an gnìomhachd seo a’ toirt a-mach cinneasachadh CGRP, a tha e fhèin a’ cuir stad air cinneasachadh cytokines dìon le macrophages, a’ leigeil leis na bacteria a bhith beò agus ionnsaigh a thoirt air an eanchainn nas fhasa.

Tron rannsachadh aca, tha Chiu agus an sgioba aige air a bhith comasach air an axis neuro-dìonach a làimhseachadh ann am modalan bheathaichean gus cur ri comas an t-siostam dìon a bhith a’ sabaid an-aghaidh galairean bactaraidh leithid fiabhras eanchainne. Le bhith ag amas air eadar-obrachaidhean moileciuil sònraichte agus a’ cleachdadh dòighean-obrach in vivo agus in vitro, tha iad air seallaidhean fhaighinn air an eadar-chluich iom-fhillte eadar neurons, ceallan dìon, agus microbes.

Tha buaidh chudromach aig an rannsachadh seo air ro-innleachdan leigheis. Le bhith ag amas air slighean pian, leithid bacadh CGRP, dh’ fhaodadh gum bi e comasach freagairtean dìon an aghaidh ghalaran a neartachadh. Tha tuigse air an axis neuro-dìonach a’ fosgladh raon gu tur ùr de chothroman airson a bhith a’ làimhseachadh diofar ghalaran is ghalaran.

