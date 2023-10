Buaidh Co-obrachadh Cumhachd Sìona-Ruis air Amasan Gnàth-shìde Shìona

Tha àrdachadh o chionn ghoirid ann an Sìona ann an co-obrachadh lùtha leis an Ruis air ceistean a thogail mun dealas a thaobh gluasad gu neo-eisimeileachd gualain ro 2060. Tha ro-shealladh 2023 aig a’ Bhuidheann Cumhachd Eadar-nàiseanta air crìonadh ann an caitheamh gas, gu sònraichte gas na Ruis, a bharrachd air crìonadh ann an ola is gas. caitheamh ann an Sìona às deidh 2030 agus 2040, fa leth. Ach, tha Sìona air a bhith a’ toirt a-steach na h-àireamhan as àirde de dh’ ola Ruiseanach agus tha iad air ùidh a nochdadh ann an loidhne-phìoban gas Power of Siberia 2.

Le bhith ag àrdachadh a h-in-mhalairt de chonnadh fosail Ruiseanach saor, bidh e comasach dha Sìona buannachd fhaighinn bho chonnadh cosgais ìseal agus aig an aon àm àrdachadh a cothroman às-mhalairt fhèin. Tha seo air leantainn gu draghan mu mar a tha Sìona an urra ri connadh fosail agus a comas air na h-amasan gnàth-shìde aice a choileanadh. A dh’ aindeoin na ro-mheasaidhean ann an Ro-shealladh Cumhachd na Cruinne, tha an àrdachadh ann an co-obrachadh lùtha leis an Ruis a’ moladh gum faodadh dùbhlain a bhith mu choinneamh gluasad Shìona gu neo-eisimeileachd gualain.

Tha e cudromach beachdachadh air draghan tèarainteachd lùtha Shìona sa cho-theacsa seo. Le bhith ag iomadachadh a solaraichean lùtha le bhith a’ cur barrachd earbsa ann an connadh fosail na Ruis, bidh Sìona a’ cuideachadh le bhith a’ lughdachadh so-leòntachd san t-sèine solair lùtha aice. Ach, dh’ fhaodadh an ro-innleachd seo bacadh a chuir air oidhirpean gus sgaoilidhean gasa taigh-glainne a lughdachadh agus gluasad gu stòran lùth nas glaine.

Fhad ‘s a tha Sìona air adhartas mòr a dhèanamh ann a bhith a’ cleachdadh lùth ath-nuadhachail, tha a bhith an urra ri connadh fosail, gu sònraichte às an Ruis, na chunnart dha na h-amasan gnàth-shìde fad-ùine aice. Bidh cothromachadh tèarainteachd lùtha le geallaidhean gnàth-shìde na phrìomh dhùbhlan do Shìona anns na bliadhnachan ri teachd.

