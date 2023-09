An Dìomhaireachd mu Sheòras Gnè air fhoillseachadh: Seallaidhean Ùra bho Amharcan Bith-iomadachd

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid a rinn sgioba eadar-nàiseanta de luchd-rannsachaidh air solas a thoirt air pàtrain pailteas ghnèithean air feadh na cruinne. Airson còrr air ceud bliadhna, tha luchd-saidheans air a bhith a’ feuchainn ri tuigsinn carson a tha cuid de ghnèithean cumanta agus cuid eile tearc. Chleachd an sgrùdadh seo, a chaidh fhoillseachadh anns an iris Nature Ecology and Evolution, dàta bhon Ghoireas Fiosrachaidh Bith-iomadachd Cruinneil (GBIF) agus rinn e mion-sgrùdadh air còrr air 1 billean sealladh gnè bho 1900 gu 2019.

Lorg an luchd-rannsachaidh gu robh pàtrain pailteas ghnèithean eadar-dhealaichte am measg diofar bhuidhnean gnè. Airson buidhnean air an deagh sgrùdadh mar eòin, nochd pàtran cunbhalach far an deach a’ mhòr-chuid de ghnèithean a lorg gu bhith tearc ach gun a bhith uamhasach, agus cha robh ach beagan ghnèithean gu math cumanta. Chaidh am pàtran seo, ris an canar cuairteachadh pailteas gnèithean cruinneil (gSAD), a mholadh an toiseach le FW Preston ann an 1948.

Ach, airson buidhnean gnè eile leithid biastagan, cha deach pàirt de pailteas ghnèithean a thogail air sgàth dìth dàta. Chomharraich an sgrùdadh cho cudromach sa tha sgrùdadh bith-iomadachd ann a bhith a’ lorg pailteas ghnèithean agus a’ tuigsinn mar a bhios iad ag atharrachadh thar ùine.

Bha cleachdadh stòr-dàta GBIF, a bhios a’ cruinneachadh dàta bho luchd-saidheans proifeasanta agus saoranach air feadh an t-saoghail, na ghoireas luachmhor airson an rannsachaidh seo. Leig e leis an luchd-rannsachaidh coimeas a dhèanamh eadar beachdan gnè bho 1900 chun an latha an-diugh agus sùil a thoirt air pàtrain gluasadach pailteas ghnèithean mar a bha barrachd dàta ri fhaighinn.

Ged a tha an sgrùdadh air seallaidhean luachmhor a thoirt seachad air pàtrain pailteas ghnèithean, chuir e cuideam cuideachd gu bheil feum air barrachd dàta gus an gSAD a thuigsinn gu h-iomlan airson gach buidheann gnè. Mar eisimpleir, ged a tha cha mhòr a h-uile gnè eun air an comharrachadh, tha feum fhathast air buidhnean eile leithid biastagan agus cephalopods.

Gu h-iomlan, tha an sgrùdadh seo a’ soilleireachadh cho cudromach sa tha rannsachadh agus sgrùdadh bith-iomadachd, a bharrachd air àite àrd-ùrlaran roinneadh dàta leithid GBIF ann a bhith ag adhartachadh ar tuigse mu phàtranan pailteas ghnèithean aig ìre cruinne.

stòran:

- iris Nature Ecology and Evolution