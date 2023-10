Sealladh air Saoghal Enigmatic nan Galaxies Dorcha

Tha cùis dhorcha, stuth dìomhair agus so-ruigsinneach a tha na phàirt chudromach den chruinne-cè againn, a’ leantainn air adhart a’ toirt ùidh do speuradairean. Ged a tha e fhathast gu ìre mhòr do-fhaicsinneach, tha modalan saidheansail a’ moladh gu bheil stuth dorcha a’ dèanamh suas 26% den chosmos, a’ dol thairis air na tha de stuth àbhaisteach a chì sinn.

Anns an oidhirp gus dìomhaireachdan na cruinne a thuigsinn, tha speuradairean air coinneachadh ri galaxies aig a bheil an sgrìobhadh gu ìre mhòr na chùis dhorcha. B' e aon lorg mar seo an Dragonfly 44 Ultra Diffuse Galaxy (UDG) ann an 2016. A dh'aindeoin a mhòr-chuid a bhith an coimeas ris an t-Slighe Milidh againn, bha gainnead rionnagan soilleir agus structar galactic àbhaisteach a 'toirt iomradh air ceannas stuth dorcha taobh a-staigh an galaxy enigmatic seo.

Tha luchd-saidheans cuideachd air a thighinn tarsainn air “galaxies faisg air dorcha,” a tha dìreach gann de bhith gu tur dorcha. Tha soilleireachd cuibhrichte aig na galaxies sin agus tha tòrr stuth dorcha annta. Ann am foillseachadh ùr-nodha, is dòcha gu bheil luchd-rannsachaidh air an galaxy as motha a tha faisg air dorcha gu ruige seo a chomharrachadh.

Leis an fhar-ainm galaxy “Nube”, thathas a’ meas gu bheil a’ bhuidheann celestial seo timcheall air 10 billean bliadhna a dh’aois. Chaidh a lorg a dhèanamh tro sgrùdadh air dàta a chaidh a chruinneachadh le Pròiseact Dìleab IAC Stripe 82, a bha ag amas air roinn sònraichte de na speuran air an dealbh le Teileasgop SDSS. Is e an rud a tha a’ suidheachadh Nube bho chèile an radius leth-mheud iongantach aige de 22,500 solas-bliadhna, trì tursan nas motha na an UDG cuibheasach.

A bharrachd air an sin, tha an galaxy Nube a ’nochdadh ìre gu math ìosal de sgaoilidhean optigeach, a’ leantainn gu soilleireachd uachdar de dìreach 26.75 mag / arcsec2. Gus seo a chuir ann an sealladh, tha soilleireachd uachdar aig UDGn cunbhalach, a tha mar-thà air am meas am measg nan galaxan as laige anns a’ chruinne-cè a chithear, a tha deich tursan nas gile. Gu dearbh, thathas den bheachd gu bheil nithean speur domhainn os cionn 22 mag / arcsec lag, le speur gu tur dorcha a’ tomhas aig soilleireachd uachdar de 21.8 mag / arcsec.

Le tomad stellar timcheall air 390 millean uair nas motha na ar Grian, tha Nube a’ pailmeadh an taca ri soilleireachd an t-Slighe Milidh. Ach, tha e cudromach cuimhneachadh nach eil eadhon UDGan àbhaisteach a’ toirt a-steach ach 1% na h-uimhir de rionnagan ris an galaxy dachaigh againn, a’ dèanamh coimeas eadar an dà sheòrsa galaxies rudeigin mì-chothromach.

Tha lorg an galaxy Nube air còmhraidhean inntinneach a bhrosnachadh am measg luchd-saidheans mu thùs agus feartan sònraichte. A bheil a nàdar sònraichte mar thoradh air a chruthachadh, no an do thachair rudeigin cruth-atharrachail nas fhaide air adhart? Tha dùilean inntinneach san àm ri teachd airson enigma nan galaxan dorcha sin fhuasgladh.

Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta)

C: Dè a th’ ann an cùis dhorcha?

F: Is e seòrsa de stuth a th’ ann an stuth dorcha nach eil a’ sgaoileadh, a’ gabhail a-steach no a’ nochdadh solas, ga fhàgail do-fhaicsinneach agus do-fhaicsinneach tro dhòighean traidiseanta. Thathas a’ creidsinn gu bheil e a’ dèanamh suas mu 26% den chruinne-cè.

C: Dè a th’ ann an galaxy faisg air dorcha?

F: Tha galaxy a tha faisg air dorcha a’ toirt iomradh air galaxy aig a bheil beagan soilleireachd agus anns a bheil tòrr stuth dorcha. Chan eil na galaxies sin gu tur dorcha ach thig iad faisg air a’ mhìneachadh sin a choileanadh.

C: Ciamar a chaidh an galaxy Nube a lorg?

A: Chaidh an galaxy Nube a chomharrachadh tro sgrùdadh air dàta bho Phròiseact Dìleab IAC Stripe 82. Bha am pròiseact a’ cuimseachadh air sgìre shònraichte de na speuran air an dealbh le Teileasgop SDSS.

C: Ciamar a tha an galaxy Nube an coimeas ris an t-Slighe Milidh?

A: Tha tomad mòr aig an galaxy Nube mu 390 millean uair nas motha na ar grèine, agus tha an t-Slighe Milidh timcheall air 3,800 uair nas motha. Ach, tha e na dhùbhlan coimeas a dhèanamh eadar an dà rud leis gu bheil eadhon nas lugha de rionnagan aig eadhon UDGan àbhaisteach na Slighe a’ Bhainne.

C: Dè tha lorg galaxies dorcha a’ ciallachadh?

F: Tha lorg galaxies dorcha a’ togail cheistean inntinneach mu thùs agus nàdar nam buidhnean celestial sin. Tha luchd-saidheans air leth inntinneach leis an do nochd na feartan sònraichte aca nuair a chaidh an cruthachadh no an robh iad mar thoradh air tachartasan cruth-atharrachail nas fhaide air adhart.