Faodaidh cùis dorcha dìomhair eadar-obrachadh le cùis àbhaisteach tro photons dorcha, tha mion-sgrùdadh ùr a ’moladh

Tha mion-sgrùdadh o chionn ghoirid a rinn sgioba fiosaig eadar-nàiseanta a’ toirt seachad mìneachadh a dh’ fhaodadh a bhith ann airson dàta sònraichte bho dheuchainnean sgapadh àrd lùth. Tha an luchd-rannsachaidh a’ moladh gum faodadh photons dorcha, mìrean beachd-bharail co-cheangailte ri stuth dorcha, a bhith cunntachail airson na beachdan sin. Bidh stuth dorcha, a tha a’ dèanamh suas mu 85% de mhais na cruinne, a’ faighinn ainm leis nach eil e ag eadar-obrachadh le rèididheachd electromagnetic.

Tha photons dorcha nam pàirt den roinn dhorcha, pàirt beachd-bharail den chruinne-cè far a bheil stuth dorcha a’ fuireach. Dh’ fhaodadh na mìrean sin a bhith a’ ceangal gu lag ri stuth àbhaisteach tro bhith a’ measgachadh boson tomhais, ris an canar am foton dorcha. Dh’ fhaodadh an ceangal seo sealladh a thoirt seachad air nàdar cùis dhorcha agus an eadar-obrachadh leis a’ chòrr den chruinne-cè.

Chaidh am mion-sgrùdadh a stiùireadh le Nicholas Hunt-Smith agus a cho-obraichean aig Oilthigh Adelaide, Astràilia, agus chaidh fhoillseachadh ann an Journal of High Energy Physics. Anns an sgrùdadh aca, rinn an luchd-rannsachaidh mion-sgrùdadh cromodynamics quantum cruinne air dàta sgaoilidh àrd-lùth taobh a-staigh frèam Jefferson Lab Angular Momentum.

Tha na co-dhùnaidhean a’ nochdadh gum b’ fheàrr le modail a tha a’ toirt a-steach foton dorcha seach beachd-bharail farpaiseach Modail Coitcheann. Tha cudromachd an roghainn seo air a thomhas aig 6.5 claonadh àbhaisteach. Bha an sgrùdadh a’ cuimseachadh air deuchainnean sgaoilidh domhainn neo-elastic, anns a bheil probe àrd-lùth ag eadar-obrachadh le proton, a’ leantainn gu bhith a’ dearbhadh cuairteachadh momentum chuarc taobh a-staigh a’ phroton.

Ged a tha an sgrùdadh air a mheas “brosnachail” leis an eòlaiche fiosaig teòiridheach Tim Hobbs bho Obair-lann Nàiseanta Argonne, tha e a’ soilleireachadh gu bheil feum air tuilleadh rannsachaidh agus tomhas mì-chinnt nas fheàrr. Dh’ fhaodadh deuchainnean eile, leithid deuchainnean electron-positron, cuideachd seallaidhean luachmhor a thoirt seachad air mar a tha photons dorcha ann.

Tha am mion-sgrùdadh seo a’ fosgladh chothroman ùra airson a bhith a’ sgrùdadh cuspair dorcha agus a’ tilgeil solas air a nàdar dìomhair. Le bhith a’ dèanamh tuilleadh sgrùdaidh air feartan agus eadar-obrachaidhean photons dorcha, tha luchd-saidheans an dòchas tuigse nas fheàrr fhaighinn air àite cuspair dorcha anns a’ chruinne-cè.

