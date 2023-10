Lorgaidhean Ùra ann an Rannsachadh Cùisean Dorcha: Tar-chuiridhean bho Deep Underground

Tha luchd-saidheans aig Ionad Sàr-mhathais ARC airson Fiosaig Pàirtean Dorcha (CDM) air lorg ùr-nodha a dhèanamh san oidhirp aca dìomhaireachdan cùis dhorcha fhuasgladh. Mar chlach-mhìle chudromach don phròiseact, tha iad air a’ chiad tar-chuir fhaighinn bho lorgaire muon a chaidh a chuir 1 km fon talamh ann an deuchainn-lann fiosaig fo-thalamh Stawell (SUPL).

Tha àite deatamach aig an lorgaire muon ann a bhith a’ clàradh na tha de rèididheachd cosmach a’ ruighinn an obair-lann a tha suidhichte ann am Mèinnean Òir Stawell. Tha na muons seo nan dreachan nas truime de eleactronan agus tha iad air an cruthachadh nuair a bhuaileas ghathan cosmach ri dadaman ann an àile na Talmhainn. Le bhith a’ cumail sùil air na tubaistean sin, bidh an lorgaire muon a’ toirt seachad dàta luachmhor mu na h-ìrean de rèididheachd cosmach.

Anns a 'chiad latha de dh' obair, chlàraich an lorgaire muon àireamh iongantach ìosal de lorgaidhean, gu cuibheasach mu chòig san latha. Tha seo gu tur eadar-dhealaichte bhon 1.8 millean eadar-obrachadh ris a bheil dùil a bhiodh a’ tachairt os cionn na talmhainn. Tha an lùghdachadh mòr ann an rèididheachd cosmach a’ nochdadh èifeachdas togail an obair-lann domhainn fon talamh, a’ dèanamh cinnteach à àrainneachd phrìseil airson lorg mìrean stuth dorcha.

Leanaidh luchd-rannsachaidh CDM a’ cumail sùil air an dàta a chaidh a chruinneachadh bhon lorgaire muon gus dèanamh cinnteach gu bheil na h-ìrean de rèididheachd cosmach fhathast ìosal. Bidh seo aig a' cheann thall a' fuasgladh na slighe airson an t-soitheach deuchainn SABER South a ghiùlan a-steach don SUPL ann an 2024. Tha an deuchainn SABER a Deas, mar sgàthan air deuchainn coltach ris anns an Leth-chruinne a Tuath, ag amas air rannsachadh a bheil na leughaidhean a rinn luchd-rannsachaidh Eadailteach mar thoradh air. caochlaidhean ràitheil no fianais air cuspair dorcha.

Tha a’ chlach-mhìle inntinneach seo a’ comharrachadh ceum mòr air adhart ann an rannsachadh chùisean dorcha. Tha a’ choimhearsnachd shaidheansail eadar-nàiseanta a’ cumail sùil gheur air adhartas a’ phròiseict, leis gu bheil comas aig na chaidh a lorg ann an SUPL ar tuigse mun chruinne-cè ath-dhealbhadh. Tha stèidheachadh SUPL mar ghoireas gun samhail a bheir còmhla ùidhean coimhearsnachd agus amasan rannsachaidh a’ suidheachadh an àrd-ùrlar airson ùr-ghnàthachadh saidheansail ùr-nodha san àm ri teachd.

FAQ:

C: Dè a th 'ann an lorgaire muon?

A: Is e inneal a th’ ann an lorgaire muon a thathas a’ cleachdadh gus an ìre de rèididheachd cosmach a thomhas le bhith a’ lorg muons, a tha nan dreachan nas truime de eleactronan air an dèanamh le bhith a’ bualadh ghathan cosmach le dadaman ann an àile na Talmhainn.

C: Dè a th’ ann an cùis dhorcha?

F: 'S e stuth dìomhair a th' ann an stuth dorcha a thathas a' creidsinn a tha na phàirt chudromach de mhòran na cruinne. Chan eil e ag eadar-obrachadh le solas no cruthan eile de rèididheachd electromagnetic, ga dhèanamh duilich a lorg gu dìreach.

C: Carson a tha e cudromach rèididheachd cosmaigeach a lughdachadh san obair-lann?

A: Tha lughdachadh rèididheachd cosmach deatamach airson rannsachadh stuth dorcha oir tha e a’ cuideachadh le bhith a’ cruthachadh àrainneachd phrìseil airson lorg mìrean stuth dorcha. Faodaidh ìrean àrda de rèididheachd cosmach casg a chuir air tomhasan ceart agus na comharran bho eadar-obrachaidhean cuspair dorcha fhalach.