Faodaidh tuill dhubh dà-chànanach a bhith nas seasmhaiche na bhathas a’ creidsinn roimhe

Tha luchd-saidheans air faighinn a-mach gum faodadh tuill dhubh dubh a bhith nas seasmhaiche na bha dùil an toiseach. Tha na tuill dhubha sin air an cruthachadh nuair a thuiteas rionnagan mòra gu bhith nan “aonaranachd.” Le tomadan tòrr nas motha na a’ ghrian, tha tarraing làidir aca nach urrainn eadhon solas teicheadh. Gu math tric, bidh tuill dhubh dà-chànanach air an cruthachadh nuair a bhios dà rionnag mhòr a 'cuairteachadh a chèile.

Mar a bhios na tuill dhubh sin a’ gluasad, bidh iad a’ cruthachadh tonnan grabhataidh, a bhios a’ giùlan momentum ceàrnach air falbh bhon t-siostam. Tha seo ag adhbhrachadh gum bi na tuill dhubh a’ snìomh ri chèile, mu dheireadh a’ bualadh agus a’ cruthachadh aon tholl dubh nas motha. Roimhe sin, bhathas den bheachd gu robh am pròiseas seo do-sheachanta, agus bhiodh tuill dhubh dubh an-còmhnaidh nan nithean aonaranach.

Ach, tha luchd-saidheans a-nis a 'tuigsinn gu bheil an cruinne-cè a' leudachadh, agus tha an leudachadh seo a 'luathachadh air sgàth rud ris an canar lùth dorcha. Tha an lùth dorcha seo a’ toirt air tuill dhubh suidhe ann an aodach a tha a’ sìor fhàs de dh’ ùine-fànais, a’ togail a’ chothruim gum faodadh e cuideachadh le bhith a’ cumail tuill dhubh-dhubh air an sgaradh.

Rannsaich luchd-rannsachaidh bho Oilthigh Southampton agus Oilthigh Chambridge am beachd seo tro mhodalan matamataigeach iom-fhillte. Fhuair iad a-mach gum faodadh dà thuill dhubh neo-rothlach a bhith ann an co-chothromachd, le leudachadh na cruinne-cè a' cur an aghaidh an tarraing a th' aca. Tha seo a’ ciallachadh, bho astar, gum biodh paidhir thuill dhubh ann an co-chothromachd coltach ri aon tholl dubh, ga dhèanamh duilich faighinn a-mach an e aon nì no siostam binary a th’ ann.

A bharrachd air an sin, chuireadh an tarraing grabhataidh eadar na tuill dhubh dà-chànanach casg air leudachadh na cruinne bho bhith gam putadh ro fhada bho chèile. Tha an luchd-rannsachaidh den bheachd gum faodadh na co-dhùnaidhean aca a bhith a’ buntainn ri tuill dhubh rothlach agus siostaman tuill dhubh eadhon nas iom-fhillte le grunn nithean.

Chaidh an sgrùdadh fhoillseachadh anns an iris Physical Review Letters.

stòran:

- Oilthigh Southampton

- Oilthigh Chambridge