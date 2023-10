A’ sgrùdadh dìomhaireachdan mòra na cruinne

Fàilte don Daily Telescope, far am bi sinn a’ toirt cuireadh dhut a dhol air turas tro iongantasan tarraingeach na cruinne. Ann an saoghal a tha gu tric fo sgàil dorchadas agus làn de dh’ eòlas-inntinn, tha sinn ag amas air solas a thilgeil air fìor mhìorbhailean an fhànais.

An-diugh, bidh sinn ag iomairt 2,000 solas-bliadhna air falbh bhon phlanaid Talamh againn, a’ dol gu domhainn a-steach don Galaxy Way Milky againn fhèin, a tha a’ spangachadh 105,000 solas-bliadhna iongantach bho cheann gu ceann.

Air a ghlacadh leis an tàlantach Ryan Génier, tha ìomhaigh an latha an-diugh a’ nochdadh dà rud celestial iongantach. Is e am prìomh làthaireachd san fhrèam an Flying Bat Nebula, cruinneachadh mòr de ghas haidridean, a’ nochdadh dath dearg tarraingeach. Suidhichte ri thaobh tha an Squid Nebula, air a sgeadachadh le deàrrsadh gorm iongantach - soidhne aithriseach de ocsaidean dà-ianach. Tha an t-iongantas cosmach seo a’ comharrachadh gu bheil rionnag mòr ìosal a’ tighinn faisg air na h-ìrean deireannach de a cuairt-beatha stellar.

Gu h-inntinneach, is e lorg an ìre mhath o chionn ghoirid a th’ anns an Squid Nebula, a chaidh a lorg leis an speuradair Frangach Nicolas Outters ann an 2011. Tha sgilean sònraichte Génier air cothrom a thoirt dhuinn sealladh mionaideach fhaighinn air an iongnadh cosmach seo, air a ghlacadh dìreach bho chomhfhurtachd a ghàrradh cùil fhèin ann an Kitchener, Ontario. A dh’ aindeoin na duilgheadasan gnèitheach a tha an lùib truailleadh solais na sgìre aige, tha Génier gu h-eòlach a’ taisbeanadh cho iom-fhillte ‘s a tha na h-iongantasan celestial sin, a’ toirt urram ann an 37 uairean den dàta as fheàrr bho chiad 50 uair.

Is e an toradh mu dheireadh sealladh fìor bhrosnachail, a’ taisbeanadh a’ bhòidhchead air leth a tha taobh a-muigh crìochan ar planaid. Tha sinn a’ toirt cuireadh dhut thu fhèin a bhogadh ann am mòrachd ar cruinne-cè, tobar làn ùidh agus sgrùdadh.

A bheil reul-dhealbhan tarraingeach agad fhèin a bu mhath leat a roinn leis an Daily Telescope? Tha sinn a’ feitheamh gu dùrachdach ri do thabhartas agus sinn a’ leantainn air adhart a’ fuasgladh dìomhaireachdan a’ chosmos. Cuir fios thugainn agus abair hello an-diugh!

[Stòr: Ryan Génier]

Ceistean Bitheanta

1. Dè a th' ann an Flying Bat Nebula?

Tha an Flying Bat Nebula na sgòth mòr de ghas hydrogen a tha timcheall air 2,000 bliadhna aotrom air falbh bhon Talamh. Tha e na nì celestial iongantach taobh a-staigh ar Galaxy Way Milky.

2. Dè a th' ann an Squid Nebula?

Tha an Squid Nebula na iongantas cosmach tarraingeach eile a tha suidhichte ri taobh an Flying Bat Nebula. Tha an dath gorm sònraichte aige a’ nochdadh gu bheil ocsaidean dà-ianach ann, a’ nochdadh mar a tha rionnag le meud ìosal a’ tighinn faisg air deireadh a cuairt-beatha.

3. Cò a lorg an Squid Nebula?

Chaidh an Squid Nebula a lorg an toiseach leis an speuradair Frangach Nicolas Outters ann an 2011, a’ cur ri ar tuigse mu na h-iongantasan mòra taobh a-staigh ar cruinne-cè.

4. Ciamar a ghlac Ryan Génier an dealbh iongantach seo?

Ghlac Ryan Génier, speuradair ealanta, an ìomhaigh iongantach seo bhon ghàrradh cùil aige fhèin ann an Kitchener, Ontario. A dh ’aindeoin na dùbhlain a tha an cois truailleadh solais, thagh Génier gu faiceallach na 37 uairean de dhàta as fheàrr a-mach à 50 uairean gu h-iomlan gus mion-fhiosrachadh toinnte nan iongantas celestial sin fhoillseachadh.