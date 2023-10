Sgrùdadh Ùr a’ moladh Mars aig an robh aibhnichean còmhnaidh

Tha luchd-rannsachaidh aig Oilthigh Stàite Penn air mion-sgrùdadh ùr a dhèanamh air dàta bho NASA Curiosity rover, a’ nochdadh gum faodadh mòran de na sgàinidhean air Mars a bhith nan aibhnichean còmhnaidh. Chleachd an sgrùdadh, air a stiùireadh le Benjamin Cardenas, àrd-ollamh cuideachaidh ann an eòlas-eòlas aig Penn State, modalan àireamhach gus atharrais air bleith air Mars thar ùine mhòr. Fhuair iad a-mach gu robh coltas gu robh cumaidhean sgàineadh cumanta, ris an canar cruthan-tìre beinne-is-sròin, mar fhuigheall de sheann ghrunnd aibhne.

Tha an lorg seo a’ toirt dùbhlan do sgrùdaidhean roimhe a bha air dromannan uisge a chomharrachadh mar chomharran comasach air seann thasgaidhean aibhne air Mars. Tha mion-sgrùdadh na sgioba a’ moladh gum faodadh tasgaidhean aibhne nach deach a lorg a bhith ann an raointean eile den phlanaid. Tha Cardenas agus an sgioba aige den bheachd gum faodadh earrann nas motha de chlàr grùideach Martian a bhith air a thogail le aibhnichean aig àm còmhnaidh ann an eachdraidh Mars.

Gus am modal coimpiutair aca a chruthachadh, chleachd an luchd-rannsachaidh sganaidhean 25-bliadhna de stratagrafaig na Talmhainn, a chruinnich companaidhean ola fo ghrunnd na mara ann an Camas Mheagsago. Bha na sganaidhean sin nan deagh choimeas ri feartan geòlais Mars. Nuair a ruith an sgioba an atharrais, chunnaic iad cruthan-tìre bleithteach Martian a chruthaich beingean topografach agus sròinean, coltach ris na cruthan-tìre a chunnaic an Curiosity rover taobh a-staigh sgàineadh Gale.

Tha buaidh an sgrùdaidh seo cudromach, oir tha e a’ nochdadh gur dòcha gu robh fada a bharrachd aibhnichean air Mars na bha dùil roimhe. Tha seo a’ toirt sealladh nas dòchasaiche air seann bheatha air Mars, a’ nochdadh gum faodadh a’ phlanaid a bhith uaireigin air na suidheachaidhean ceart airson beatha a bhith ann.

Tha feum air tuilleadh rannsachaidh gus sgrùdadh a dhèanamh air meud tasgaidhean aibhne a dh’ fhaodadh a bhith aig Mars agus gus tuigse nas doimhne fhaighinn air eachdraidh geòlais na planaid. Tha co-dhùnaidhean an sgrùdaidh seo a’ fosgladh chothroman ùra airson mhiseanan agus rannsachaidhean san àm ri teachd gus fianais fhaighinn air beatha san àm a dh’ fhalbh air a’ Phlanaid Dhearg.

