A’ gabhail cheumannan a dh’ ionnsaigh miseanan fànais fèin-sheasmhach: A’ fàs biadh san fhànais

Tha NASA an-còmhnaidh ag obair air a bhith a’ leasachadh mhiseanan chun na gealaich agus Mars, ach is e aon dùbhlan a tha romhpa mar a chumas iad buill den sgioba le biadh fhad ‘s a bhios iad a’ fuireach fada san fhànais. An-dràsta, tha speuradairean air an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta an urra ri biadh ro-phacaichte a dh’ fheumas ath-sholarachadh cunbhalach agus is dòcha nach toir iad seachad am beathachadh as fheàrr. Gus dèiligeadh ris a’ chùis seo, tha luchd-rannsachaidh a’ sgrùdadh comasachd biadh fhàs rè mhiseanan.

Is e a’ chiad cheum san rannsachadh seo na lusan ceart a chomharrachadh airson deuchainn. Ann an 2015, chuir NASA air bhog pròiseact leis an t-ainm “Growing Beyond Earth” ann an co-obrachadh le Gàrradh Luibh-eòlais Fairchild ann am Miami. Tha am prògram seo a’ toirt a-steach ceudan de chlasaichean saidheans meadhan is àrd-sgoile air feadh nan Stàitean Aonaichte a’ fàs sìol eadar-dhealaichte ann an àrainn a tha coltach ri suidheachadh an stèisein fhànais. Thèid na sìol a tha a’ soirbheachadh anns na seòmraichean-teagaisg sin an uairsin a ghluasad gu seòmar aig Ionad Fànais Ceanadach NASA airson tuilleadh dheuchainnean. Ma chumas iad a’ fàs gu math san àrainneachd microgravity seo, thèid an cur chun stèisean fànais airson tuilleadh measaidh.

A bharrachd air taghadh planntrais, tha NASA air a bhith a’ dèanamh deuchainn air goireasan a dh’ fhaodadh aoigheachd a thoirt do ghàrraidhean microgravity. Is e aon ghoireas den leithid an Siostam Riochdachaidh Glasraich, ris an canar cuideachd Veggie. Is e seòmar sìmplidh le cumhachd ìosal a th’ ann a tha comasach air suas ri sia planntaichean a chumail. Tha na sìol air am fàs ann an “cluasagan” aodach beag a bhios buill a ’chriutha buailteach agus uisge le làimh, coltach ri bhith a’ toirt cùram do ghàrradh air an Talamh. Bidh na gàrraidhean sin san fhànais a’ cuideachadh luchd-rannsachaidh a bhith a’ tuigsinn mar a bhios planntrais a’ fàs agus ag atharrachadh ann an suidheachaidhean microgravity, agus dè na ceumannan a dh’ fheumar a ghabhail gus dèanamh cinnteach à slàinte is cinneasachd.

Le bhith a’ leasachadh an teicneòlais agus na dòighean gus biadh fhàs san fhànais, tha NASA ag amas air a bhith an eisimeil mhiseanan ath-sholarachaidh cunbhalach a lughdachadh agus biadh ùr beathachail a thoirt dha speuradairean airson amannan fada. Chan e a-mhàin gu bheil an rannsachadh seo na bhuannachd do mhiseanan san àm ri teachd chun na gealaich agus Mars ach tha buaidh aige cuideachd air àiteachas seasmhach an seo air an Talamh.

Stòran: PHYS