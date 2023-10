Bidh rannsachadh ùr a’ tilgeil solas air pròtainean siostam dìonachd

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid a rinn Institiùd na Drochaid aig Ionad USC Michelson airson Bith-eòlas Co-fhillte, ann an co-obrachadh le sgiobaidhean eadar-nàiseanta às na h-Innseachan, Astràilia, agus an Eilbheis, air seallaidhean a thoirt seachad air dannsa toinnte dìon ar bodhaig an aghaidh luchd-ionnsaigh cronail. Bha an rannsachadh a’ cuimseachadh air cuid de phròtainean siostam dìon aig a bheil prìomh dhleastanasan nar freagairt dìon, gu sònraichte ann an galairean leithid COVID-19, arthritis reumatoid, galairean neurodegenerative, agus aillse.

Aig cridhe ar freagairt dìon tha an cascade co-phàirteach, sreath de thachartasan air am brosnachadh nuair a lorgar bagairtean a dh’ fhaodadh a bhith ann. Bidh am pròiseas seo a’ gineadh teachdairean pròtain ris an canar C3a agus C5a, a bhios a’ gnìomhachadh gabhadan sònraichte air ceallan, a’ tòiseachadh casg de chomharran a-staigh. Ach, tha innealan mionaideach nan gabhadan sin, gu sònraichte C5aR1, air a bhith na dhìomhaireachd o chionn fhada.

A’ cleachdadh an dòigh adhartach de mhiocroscopaidh cryo-electron (cryo-EM), bha e comasach don luchd-rannsachaidh ìomhaighean mionaideach de na gabhadairean sin a ghlacadh ann an gnìomh. Nochd na h-ìomhaighean sin an eadar-obrachadh eadar na gabhadairean agus na moileciuilean, a bharrachd air na h-atharrachaidhean ann an cumadh agus sgaoileadh chomharran taobh a-staigh na cealla nuair a thèid an cur an gnìomh.

Tha co-dhùnaidhean an sgrùdaidh seo a’ toirt seachad seallaidhean cudromach agus farsaing air teaghlach gabhadain deatamach taobh a-staigh an t-siostam dìon, a rèir Cornelius Gati, prìomh ùghdar an sgrùdaidh agus àrd-ollamh cuideachaidh aig Colaiste Litrichean, Ealain is Saidheansan USC Dornsife. Tha an rannsachadh a’ fosgladh slighean a dh’ fhaodadh a bhith ann airson drogaichean a leasachadh a tha ag amas air na gabhadairean sin ann an làimhseachadh diofar ghalaran.

Tha an rannsachadh seo, a chaidh fhoillseachadh anns an iris Cell, a’ cur ri ar tuigse mu iom-fhillteachd ar siostam dìon agus a’ suidheachadh bunait airson sgrùdaidhean san àm ri teachd a tha ag amas air cumhachd dìonan nàdarra ar bodhaig a chleachdadh.

stòran:

- Artaigil tùsail: “Tha rannsachadh ùr bho Institiud na Drochaid a’ tabhann seallaidhean air pròtanan siostam dìon ”(Naidheachdan USC)

- Ùghdaran sgrùdaidh: Cornelius Gati, Ravi Yadav, Htet Khant, Manish Yadav, Jagannath Maharana, Shirsha Saha, Parishmita Sarma, Chahat Soni, Vinay Singh, Sayantan Saha, Manisankar Ganguly, Samanwita Mahapatra, Sudha Mishra, Ramanuj Shérukela, X Arunaria Li, Trent Woodruff, Mohamed Chami