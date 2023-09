Dh'fhàs sinnsearan nan Crocodilians sean gu mall

Tha sgrùdadh ùr a chaidh fhoillseachadh ann an Current Biology a 'nochdadh gun do dh'fhàs sinnsearan crogall àrsaidh, ris an canar crocodylomorphs, nas slaodaiche an coimeas ri snàgairean mòra eile leithid dineosairean. Rinn an luchd-rannsachaidh sgrùdadh air structar a-staigh chnàmhan fosail bho chrocodylomorphs 200 millean bliadhna a dh'aois a chaidh a lorg ann an Afraga a Deas agus lorg iad gu robh an ìre fàis aca coltach ri ìre an sliochd ùr-nodha. Tha seo a’ toirt dùbhlan don chreideas a th’ ann mar-thà gu bheil am fàs slaodach a chithear ann an crogaill beò mar thoradh air na dòighean-beatha sàmhach, leth-uisgeach aca.

Rinn an sgrùdadh cuideachd sgrùdadh air fosailean de shinnsear crogall mòr a chaidh a lorg às ùr a bha beò o chionn 210 millean bliadhna. Chaidh na fosailean sin a lorg ann am baile beag Qhemegha, Afraga a Deas. Le bhith a’ sgrùdadh feartan nan seann chnàmhan sin, leithid fàs bliadhnail agus clò cnàimh, cho-dhùin an luchd-rannsachaidh gun robh an gnè ùr a’ fàs nas slaodaiche na snàgairean mòra eile aig an àm. Fhuair iad a-mach cuideachd gun do lean an ro-innleachd fàis slaodach seo tro mean-fhàs crocodylomorphs, le gnèithean nas ùire a’ lughdachadh fàs eadhon nas fhaide.

Gu inntinneach, tha an luchd-rannsachaidh a’ moladh gun robh àite cudromach aig an ro-innleachd fàis slaodach ann a bhith a’ mairsinn crocodylomorphs aig tachartas mòr a chaidh à bith aig deireadh na h-ùine Triassic. Ged a thathas a’ smaoineachadh gu bheil dineosairean air a dhol à bith le bhith a’ fàs gu luath, fhuair na crocodylomorphs a bha a’ fàs nas slaodaiche air mairsinn agus soirbheachadh às deidh an tachartais. Mar thoradh air an eadar-dhealachadh mòr seo ann an ro-innleachdan fàis mu dheireadh thàinig eadar-dhealachadh eadar crogaill agus eòin, na càirdean beò as dlùithe aca.

Tha na co-dhùnaidhean sin a’ toirt sealladh dhuinn air eachdraidh mean-fhàs crogaill agus a’ tilgeil solas air na feartan a thug cumadh air na h-ìrean fàis aca. Cuiridh tuilleadh rannsachaidh san raon seo ri ar tuigse air mar a bhios diofar ghnèithean ag atharrachadh agus ag atharrachadh thar ùine.

Source:

- “Tùsan fàs slaodach air an t-sreath gas crogall” air fhoillseachadh ann Bith-eòlas gnàthach.

- Oilthigh Wits

(luadh artaigil: “Dh’ fhàs sinnsearan Crocodilians sean gu slaodach, ”air ais bho https://phys.org/news/2023-09-crocodilians-ancestors-grew-slowly.html)