Seòrsaichean ùra de Superconductors air an cruthachadh aon Atom aig an aon àm

Tha luchd-rannsachaidh bho Oilthigh Zurich air adhartas mòr a dhèanamh ann an raon superconductivity le bhith a’ rèiteachadh dadaman aon aig aon àm. Tha comas aig an adhartas seo leasachadh stuthan atharrachadh agus teicneòlasan coimpiutaireachd cuantamach adhartachadh.

Gu traidiseanta, tha topology nàdarra dadaman air a dhèanamh dùbhlanach buaidhean corporra ùra a chruthachadh. Ach, tha an luchd-saidheans aig Oilthigh Zurich air superconductors a dhealbhadh gu soirbheachail le bhith a’ rèiteachadh dadaman leotha fhèin, agus mar thoradh air sin chaidh stàitean ùra de chùis a chruthachadh.

Tha àm ri teachd electronics an urra ri lorg stuthan gun samhail, agus tha an adhartas seo a’ tabhann comas gealltanach airson ùr-ghnàthachadh. Le bhith a’ faighinn thairis air crìochan stuthan a tha a’ nochdadh gu nàdarrach, tha an luchd-rannsachaidh air an t-slighe a dhealbhadh airson cùisean ùra ann an electronics agus teicneòlasan coimpiutaireachd san àm ri teachd.

Tha lorg stuthan ùra deatamach airson leasachadh choimpiutairean san àm ri teachd. Dh’ fhaodadh buaidh mhòr a bhith aig an adhartas seo air dealbhadh agus gnìomhachd choimpiutairean. Bho electronics clasaigeach gu coimpiutaireachd neuromorphic agus coimpiutairean cuantamach, tha rannsachadh airson buadhan corporra ùr-nodha a’ toirt spionnadh dha na h-adhartasan sin.

Anns an sgrùdadh aca a chaidh fhoillseachadh ann an Nature Physics, thaisbean luchd-rannsachaidh bho Oilthigh Zurich, ann an co-obrachadh le fiosaig bho Institiud Max Planck airson Microstructure Physics sa Ghearmailt, dòigh-obrach ùr a thaobh superconductivity. Chruthaich iad na stuthan riatanach atom le atom.

Tha superconductors gu sònraichte inntinneach leis gu bheil iad an aghaidh neoni dealain aig teòthachd ìosal. Tha iad air an cleachdadh ann am mòran choimpiutairean cuantamach airson an eadar-obrachadh sònraichte le raointean magnetach. Ach, chan eil ach àireamh bheag de stàitean superconducting air an dearbhadh gu cinnteach ann an stuthan. Leis an adhartas seo, bha e comasach don luchd-rannsachaidh dà sheòrsa superconductivity ùr a chruthachadh.

Tha an t-adhartas seo chan ann a-mhàin a’ dearbhadh ro-innsean teòiridheach an luchd-fiosaig ach tha e cuideachd a’ fosgladh chothroman airson a bhith a’ sgrùdadh chùisean ùra agus an cleachdadh ann an coimpiutairean cuantamach san àm ri teachd.

stòran:

