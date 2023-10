A’ cruthachadh Modail 3D de Bhuaidh Loch Methane air Aimsir Ionadail air Titan

Tha sgioba de luchd-saidheans Talamh agus planaid bho dhiofar ionadan air modal 3D a leasachadh gus sealltainn a’ bhuaidh a dh’ fhaodadh a bhith aig lochan meatan air pàtrain sìde ionadail Titan, a’ ghealach as motha aig Saturn. Le bhith a’ toirt a-steach feartan ùra a-steach don mhodail aca, bha an luchd-rannsachaidh ag amas air buaidh diofar fheartan fiosaigeach air pàtrain sìde ann an àrainneachdan taobh a-muigh a thuigsinn.

Tha sgrùdaidhean roimhe air nochdadh gur e solas na grèine agus uisge na prìomh stiùirean sìde air an Talamh, agus tha an aon àite aig solas na grèine agus meatan air Titan. Gus tuigse nas fheàrr fhaighinn air sìde Titan, dh'atharraich an sgioba rannsachaidh modalan 2D a th' ann mar-thà, a chaidh a dhealbhadh an toiseach airson a bhith a' sgrùdadh na gealaich, gus cunntas a thoirt air a' bhuaidh a bh' aig diofar fheartan air buidhnean celestial eile.

Bha pròiseas cruthachadh a’ mhodail 3D a’ toirt a-steach mion-sgrùdadh air ìomhaighean a thog probe fànais Huygen an ESA nuair a thàinig e gu uachdar Titan ann an 2005. Thug na h-ìomhaighean sin sealladh dhuinn air cruth-tìre iom-fhillte na gealaich, a’ toirt a-steach raointean talmhainn, lochan, agus aibhnichean. Ged a bhathas a’ creidsinn an toiseach gun robh na cuirp leaghan sin air an dèanamh suas de uisge, nochd lorgan às deidh sin gu robh iad air an lìonadh le meatan, a dh’ fhaodadh a bhith ann mar deigh, gas, no lionn air Titan.

Gus atharrais air buaidh lochan air aimsir Titan, thug an luchd-rannsachaidh a-steach an treas meud, a bha neo-làthaireach ann am modalan roimhe. Thug iad a-steach feartan feumail bho na modailean 2D agus thug iad a-steach dàta bho lochan air an Talamh. Le bhith a’ ruith a’ mhodail, chunnaic iad gu bheil modailean 2D a’ dèanamh cus tuairmse air an astar a bhios oiteagan locha a’ siubhal thairis air fearann ​​agus iad a’ dèanamh dì-meas air factaran eile, leithid an gluasad sìos àile a tha a’ tachairt air cùl nan oiteagan sin. A bharrachd air an sin, chaidh a lorg gun robh gu leòr bhalbhaichean meatan ann an cuid de na lochan gus ceò tana a ghineadh.

Tha leasachadh a’ mhodail 3D seo a’ toirt sealladh luachmhor air daineamaigs sìde ionadail air a stiùireadh le lochan meatan air Titan. Faodaidh tuigse air na pròiseasan sin cur ri tuigse nas fheàrr air an t-siostam gnàth-shìde nas fharsainge air a’ ghealach, a bharrachd air a bhith na bhunait coimeasach airson a bhith a’ sgrùdadh pàtrain sìde ann an àrainneachdan taobh a-muigh eile.

Stòr: Audrey Chatain et al, “Buaidh cumadh is meud lochan air oiteagan lochan agus iomlaidean-adhair air Titan,” arXiv (2023). DOI: 10.48550/arxiv.2309.07042

Foillseachadh: arXiv