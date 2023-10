Bidh Dawn Mission NASA a’ faighinn a-mach stuthan organach iom-fhillte air Ceres

Tha misean Dawn NASA air lorg inntinneach a dhèanamh air Ceres, an rud as motha anns a’ chrios asteroid. Chaidh moileciuilean organach iom-fhillte a lorg air a’ phlanaid troich seo, a’ togail cheistean mun tùs aca agus dè tha seo a’ ciallachadh airson àite-fuirich Ceres.

Tha tùs nan stuthan organach iom-fhillte sin fhathast na chuspair deasbaid. Tha cuid den bheachd gur dòcha gun deach an lìbhrigeadh gu Ceres le comet no neach-buaidh beairteach organach, agus cuid eile a’ moladh gur dòcha gun do chruthaich iad air a’ phlanaid troich fhèin an làthair uisge aoil. A dh'aindeoin cò às a thàinig iad, tha na buaidhean iomadach a tha air uachdar Ceres air a mhilleadh.

Tha rannsachadh ùr a chaidh a thaisbeanadh aig coinneamh GSA Connects 2023 de Chomann Geòlais Ameireagaidh air solas a thoirt air mar a thug na buaidhean sin buaidh air stuthan organach Ceres agus dè tha seo a’ ciallachadh airson a bhith a’ dearbhadh cò às a thàinig iad agus a bhith a’ measadh comas-còmhnaidh na planaid troich.

Tha an rannsachadh, air a stiùireadh leis an neach-saidheans planaid Terik Daly bho Obair-lann Fiosaig Gnìomhaichte Johns Hopkins, a’ sealltainn gu bheil na stuthan organach nas fharsainge na bha dùil roimhe agus a rèir coltais gu bheil iad tapaidh a thaobh buaidhean le suidheachaidhean coltach ri Ceres. Tha seo a 'moladh gum faodadh làthaireachd stuthan organach air Ceres a bhith nas cumanta agus gu bheil iad air tighinn beò bho eachdraidh fòirneartach a' phlanaid troich.

Gus tuigse nas fheàrr fhaighinn air buaidhean buaidh air stuthan organach Ceres, rinn an sgioba rannsachaidh sreath de dheuchainnean aig Raon Gunna Vertical Ames NASA. Rinn na deuchainnean sin ath-aithris air na suidheachaidhean buaidh a bha àbhaisteach ann an Ceres, a’ ceadachadh coimeas dìreach a dhèanamh ris an dàta a chruinnich bàta-fànais Dawn.

A bharrachd air an sin, chleachd an sgioba dòigh sgrùdaidh dàta ùr a thug còmhla dàta bho chamara Dawn agus speactrometer ìomhaighean. Leig seo leotha sgrùdadh nas mionaidiche a dhèanamh air na stuthan organach agus sealladh fhaighinn air an tùs.

Gu h-iomlan, tha an rannsachadh seo a’ cur ri ar tuigse mu làthaireachd stuthan organach iom-fhillte air Ceres agus am fulangas an aghaidh buaidhean. Thathas an dùil tuilleadh sgrùdaidh a dhèanamh air a’ phlanaid dwarf seo airson an ama ri teachd, le dòchas gun lorg sinn barrachd sanasan a thaobh mar a bhios i a’ fuireach agus mu chomas beatha taobh a-muigh na Talmhainn.

