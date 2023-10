Innearadh bò mar stoc-stuth airson gasachadh bith-thomaid: a’ dèanamh an fheum as fheàrr den phròiseas

Tha cus cleachdaidh de chonnadh fosail air leantainn gu truailleadh àrainneachdail cruinneil, a’ brosnachadh an fheum air gluasad gu stòran lùth uaine, carbon-ìosal agus seasmhach. Tha lùth bith-thomaid, a thig bho stuthan organach a chaidh a dhèanamh tro photoynthesis, a’ tabhann roghainn eile glan agus ath-nuadhachail. Tha todhar sprèidh is chearcan, seòrsa de bhith-thomas, air aire a tharraing air sgàth cho pailt ‘s a tha e ri fhaighinn agus leis nach eil e cho buailteach do dh’ atharrachaidhean sìde agus ràitheil an taca ri tobraichean bith-thomas eile.

Le bhith a’ cleachdadh todhar sprèidh is chearcan gu h-èifeachdach mar stoc-stuth gasachaidh faodaidh sin lùghdachadh mòr a thoirt air truailleadh àrainneachd air adhbhrachadh le connadh fosail traidiseanta. Is e pròiseas ceimigeach teirmeach a th’ ann an gasachadh a bhios ag atharrachadh bith-thomas gu connadh gas, ris an canar syngas, tro chumhachan losgaidh àrd-teòthachd neo-choileanta. Faodar Syngas, sa mhòr-chuid air a dhèanamh suas de CO2, CO, H2, CH4, agus gasaichean eile, a chleachdadh ann an grunn innealan tionndaidh lùtha.

Gus pròiseas gasachaidh todhar bò a mheudachadh, leasaich luchd-rannsachaidh bho Oilthigh Àiteachais Henan modal gasachaidh bith-thomas a’ cleachdadh bathar-bog Aspen Plus. Rinn iad measadh air paramadairean leithid teòthachd gasification, co-mheas smùid-gu-bith-thomas, agus cuideam gus faighinn a-mach a’ bhuaidh aca air a ’cho-mheas H2 / CO agus luach teasachaidh nas ìsle (LHV) de syngas.

Sheall toraidhean an atharrais gu robh teodhachd gasachaidh nas àirde airson barrachd susbaint H2 agus CO, le H2 aig àirde 800 ° C. Bha àrdachadh smùid mar àidseant gasachaidh a’ brosnachadh cinneasachadh H2 nas àirde. Ach, bha droch bhuaidh aig co-mheas smùid-gu-bith-thomas nas àirde air CO agus CH4, a’ leantainn gu lùghdachadh ann an LHV. Chaidh an cuideam gasachaidh as fheàrr a lorg mar 0.1 MPa.

Tha an sgrùdadh seo a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air a bhith a’ dèanamh an fheum as fheàrr den phròiseas gasachaidh airson todhar bò. Faodar am modail leasaichte a chleachdadh gus co-dhèanamh syngas bho stocan beathachaidh bith-thomas eile a ro-innse agus dh’ fhaodadh e cur ri tuilleadh rannsachaidh air leasachadh pròiseasan gasachaidh bith-thomas.

