Sgrùdadh a’ comharrachadh ceangal moileciuil a dh’fhaodadh a bhith eadar COVID-19 agus Comharran Cognitive

Tha sgrùdadh a chaidh fhoillseachadh ann am PNAS Nexus air ceangal moileciuil a dh’ fhaodadh a bhith ann eadar COVID-19 agus comharran inntinneil, leithid “ceò eanchainn,” a dh’ fhiosraich daoine le galair.

Thathas air fhaicinn gum faod galar COVID-19 galar Alzheimer a dhèanamh nas miosa ann an euslaintich aig a bheil an suidheachadh mar-thà. A bharrachd air an sin, dh’ fhaodadh gum bi cunnart nas motha aig daoine fa leth a fhuair cùmhnant bho COVID-19 galar Alzheimer a leasachadh an taca ris an fheadhainn nach eil air an galar.

Air a stiùireadh le Cristina Di Primio agus a co-obraichean, rinn an luchd-rannsachaidh sgrùdadh air buaidh galair SARS-CoV-2 air leasachadh atharrachaidhean bith-cheimiceach co-cheangailte ri galar Alzheimer. Rinn iad deuchainnean a’ cleachdadh cultaran cealla neuroblastoma daonna agus luchagan.

Nochd co-dhùnaidhean an sgrùdaidh, nuair a bhios am bhìoras SARS-CoV-2 a’ toirt buaidh air ceallan neuronal no eanchainn luchagan, bidh e ag eadar-obrachadh le pròtain co-cheangailte ri microtubule ris an canar Tau. Ann an daoine fa leth le galar Alzheimer, tha fios gu bheil Tau a 'dol an sàs ann an neurons agus a' bualadh air. Bidh am bhìoras ag adhbhrachadh hyperphosphorylation de Tau aig làraich ceangail sònraichte coltach ri giùlan pròtain ann an euslaintich Alzheimer.

Tha hyperphosphorylation Tau a ‘meudachadh an coltas gum bi cruthachadh iomlan ann. A bharrachd air an sin, chunnaic an luchd-rannsachaidh àrdachadh mòr ann an Tau do-fhuasgladh ann an ceallan le galair, a tha a ’nochdadh atharrachaidhean pathological air a’ phròtain.

Chan eil e soilleir fhathast a bheil na h-atharrachaidhean sin mar thoradh dìreach air a’ bhìoras no mar phàirt de fhreagairt dìon cealla gus casg a chuir air ath-riochdachadh viral. Tha feum air tuilleadh rannsachaidh gus làn thuigse fhaighinn air buaidh nan co-dhùnaidhean sin.

Tha lorg a’ cheangail moileciuil seo a dh’fhaodadh a bhith eadar COVID-19 agus comharraidhean inntinneil a’ nochdadh a’ cheangail toinnte eadar a’ bhìoras agus slàinte neuròlach. Bidh e a’ fosgladh slighean airson rannsachadh san àm ri teachd gus ro-innleachdan a sgrùdadh airson casg no làimhseachadh easbhaidhean inntinneil ann an euslaintich COVID-19.

