Tha saoghal Arabach a’ faighinn aithne ann an rèis fànais na cruinne, le speuradairean mar Sultan Al Neyadi an UAE agus Rayyanah Barnawi à Saudi Arabia a’ dèanamh eachdraidh. Air a bhrosnachadh le cosmonauts na Ruis agus taikonauts Shìona, tha gluasad a’ sìor fhàs gus na rannsachairean fànais Arabach sin a chomharrachadh mar “najmonauts.”

Chaidh an teirm “najmonaut” a chosnadh leis an eòlaiche fànais Lisa La Bonte agus an neach-saidheans Emirati, an Dotair Mejd Alsari. Tha e a’ cothlamadh am facal Arabais “najm” a’ ciallachadh rionnag agus am facal Grèigeach “naut” a’ ciallachadh seòladair. Ann an 2020, chuir La Bonte agus Alsari làrach-lìn air bhog a tha coisrigte ri bhith a’ brosnachadh mhiseanan fànais Arabach agus a’ toirt dearbh-aithne sònraichte do luchd-rannsachaidh fànais às an sgìre.

Ged nach deach gabhail ris an teirm “najmonaut” gu h-oifigeil le buidheann fànais sam bith, tha e a’ faighinn tarraing anns na meadhanan. Chleachd The Guardian, pàipear-naidheachd san RA, an teirm ann an agallamh leis an Dr Al Neyadi, a’ comharrachadh gu bheil e a’ sìor fhàs.

Thathas gu tric a’ toirt iomradh air speuradairean mar an fheadhainn a bhios ag itealaich chun fhànais. Tha am facal “astro” a’ ciallachadh rionnag, agus thathas a’ creidsinn gun deach a bhrosnachadh leis an fhacal “aeronaut” a chaidh a chleachdadh airson luchd-bailiùnaichean san 18mh linn. Thathas a’ toirt iomradh air luchd-rannsachaidh fànais Emirati agus Saudi mar speuradairean leis na buidhnean fànais aca fhèin. San aon dòigh, bidh na SA, Canada, an Roinn Eòrpa agus Iapan cuideachd a’ cleachdadh an teirm “speuradair” airson an luchd-siubhail fànais.

Tha an Ruis a’ toirt iomradh air na speuradairean aice mar cosmonauts, agus tha Sìona gan ainmeachadh taikonauts. Tha an ro-leasachan “taikong” ann an Sìonais a’ ciallachadh space. Tha na h-Innseachan cuideachd a’ nochdadh mar chluicheadair làidir ann an sgrùdadh fànais, le planaichean airson a’ chiad speuradairean aca, ris an canar vyomanauts, a chuir anns na bliadhnaichean ri teachd.

Tha coileanadh rannsachairean Arabach leithid Al Neyadi agus Barnawi a’ soilleireachadh cho follaiseach sa tha saoghal Arabach ann an raon sgrùdadh fànais. Mar a tha barrachd dhùthchannan Arabach an dùil an saoranaich a chuir chun fhànais, is dòcha gun tèid gabhail ris an teirm “najmonauts” san fharsaingeachd, ag aithneachadh na chuir cultarail is teicneòlach luchd-iomairt Arabach san fhànais a-muigh.

Mìneachaidhean:

- “Najmonaut”: Teirm ainmichte gus rannsachairean fànais Arabach a chomharrachadh. A’ cothlamadh am facal Arabais “najm” (rionnag) agus am facal Grèigeach “naut” (seòladair).

- “Astronaut”: Teirm air a chleachdadh gu cumanta airson cunntas a thoirt air an fheadhainn a bhios a’ siubhal don fhànais. A’ tighinn bhon ro-leasachan “astro” a’ ciallachadh rionnag.

- “Cosmonaut”: Teirm air a chleachdadh anns an Ruis airson iomradh a thoirt air speuradairean.

- “Taikonaut”: Teirm air a chleachdadh ann an Sìona airson iomradh a thoirt air speuradairean. A’ tighinn bhon ro-leasachan “taikong” a’ ciallachadh space.

- “Vyomanaut”: Teirm a rèir aithris air a chleachdadh anns na h-Innseachan airson iomradh a thoirt air speuradairean, ged nach eil e soilleir dè a chleachdadh poblach.

