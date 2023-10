A’ sgrùdadh Neptune: Moladh Ùr airson Misean don Phlanaid as iomallaiche

Tha luchd-saidheans planetary air a bhith air leth inntinneach o chionn fhada le Neptune, a’ phlanaid as iomallaiche san t-siostam grèine againn, ach air sgàth cho fada ‘s a tha e, tha e air a bhith na dhùbhlan mòr bàta-fànais a chuir gu orbit no tighinn air tìr air Neptune. Ach, tha buidheann de luchd-rannsachaidh air beachd radaigeach ùr a chuir air adhart airson misean san àm ri teachd gu Neptune a tha a’ toirt a-steach a bhith a’ cleachdadh àile tana Triton, a’ ghealach as motha aig Neptune.

Ann am pàipear o chionn ghoirid, chomharraich an luchd-rannsachaidh gun deach crìoch soirbheachail a dhèanamh air Deuchainn Itealaich Orbit Talamh Ìosal NASA air Luasaire Inflatable (LOFTID) ann an 2022. Mhol iad a bhith a’ cleachdadh inneal coltach ri LOFTID, ris an canar aeroshell, gus bàta-fànais a lughdachadh fhad ‘s a tha e a’ tighinn faisg. Triton. A dh’ aindeoin àile Triton le nas lugha na 1/70,000 de chuideam èadhair àile na Talmhainn, lorg an luchd-rannsachaidh gum faodadh e fhathast luasgaidh gu leòr a thoirt seachad gus leigeil leis a’ bhàta-fànais a dhol a-steach do orbit glacte timcheall air Neptune.

Gus seo a choileanadh, dh'fheumadh an orbiter a dhol sìos cho ìosal ri 6 mìle (10 cilemeatair) os cionn uachdar Triton. Eu-coltach ri beachdan misean eile, tha dìth raointean beinne cudromach aig Triton a’ lùghdachadh cunnart tubaist tubaisteach. Tha an luchd-rannsachaidh a’ dèanamh a-mach, le bhith a’ cleachdadh an dòigh aeroshell, gum faodadh misean gu Neptune a bhith air a chrìochnachadh ann an cho beag ri 15 bliadhna, gu math nas giorra na bun-bheachdan misean gnàthach.

A bharrachd air an sin, bheireadh am misean seo cothrom sgrùdadh a dhèanamh air Triton, a tha air a mheas mar aon de na stuthan as sònraichte ann an siostam na grèine. Thathar a 'creidsinn gur e rud Kuiper Belt a th' ann, le bhith a 'faighinn sealladh suas de Triton bho dìreach beagan chilemeatairean os cionn an uachdair aige, bheireadh e seallaidhean saidheansail luachmhor.

Fhad ‘s a tha turas tilleadh gu Neptune a’ nochdadh grunn dhùbhlain air sgàth cho fada ‘s a tha e, tha am moladh ùr-ghnàthach seo a’ tabhann fuasgladh gealltanach. Le bhith a’ faighinn buannachd bho àile Triton, dh’ fhaodadh luchd-saidheans faighinn seachad air cuid de na cnapan-starra a bha an lùib a bhith a’ ruighinn agus a’ cuairteachadh a’ phlanaid enigmatic. Bidh feum air tuilleadh rannsachaidh agus adhartasan teicneòlach gus am moladh seo a thoirt gu buil.

Mìneachaidhean:

1. LOFTID - Deuchainn Itealaich Orbit Ìosal air Luas-luachaidh Inflatable, prògram NASA a chaidh a dhealbhadh gus sgiath inflatable a leasachadh gus bàta-fànais a dhìon aig àm teàrnadh àile.

2. Aeroshell – Slige dìon no sgiath a thathas a’ cleachdadh nuair a bhios tu a’ dol a-steach gu àile gus astar bàta-fànais a lughdachadh agus a dhìon bho theas mòr.

3. Crios Kuiper – Roinn de shiostam na grèine taobh a-muigh Neptune, anns a bheil grunn bhuidhnean beaga reòthte agus air a mheas mar fhuigheall de shiostam na grèine tràth.

Stòr: Chan eil an artaigil tùsail a’ toirt seachad URL sònraichte.