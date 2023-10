Bidh luchd-saidheans a’ faighinn a-mach DNA àrsaidh a dh’ fhaodadh a bhith ann an slige turtar fosail

Tha sgioba de phalaontologists a tha a’ sgrùdadh slige turtar mara fosail bhon Miocene Epoch air lorg inntinneach a dhèanamh - làthaireachd cheallan cnàimh anns am faodadh seann DNA a bhith ann. Tha an toradh seo, a chaidh fhoillseachadh ann an Journal of Vertebrate Paleontology, cudromach oir cha deach seann DNA a chomharrachadh roimhe seo ach ann an dà fhosailean dineosaur.

Rinn an luchd-rannsachaidh mion-sgrùdadh air slige turtar mara a chaidh a lorg ann am Panama agus chomharraich iad ceallan cnàimh ris an canar osteocytes. Chleachd iad dòigh staining ris an canar DAPI gus an DNA a chomharrachadh taobh a-staigh nan structaran cealla fosail sin. Sheall na co-dhùnaidhean gun do ghabh cuid de na roinnean coltach ri niuclas taobh a-staigh nan osteocytes ris an stain, a’ nochdadh gum faodadh làthaireachd DNA àrsaidh a bhith ann.

Ach, tha an luchd-rannsachaidh a’ rabhadh nach e dearbhadh deimhinnte a tha seo air seann DNA. Dh’ fhaodadh factaran eile, leithid truailleadh no lìonadh mhèinnearach, a bhith ag adhbhrachadh freagairt don stain. Tha e na dhùbhlan DNA a ghleidheadh ​​thar ùine cho fada, leis gu bheil e a’ dol sìos gu luath. Tha an DNA as sine a chaidh a leantainn a-riamh a’ tighinn bho fhiaclan sùbh-craoibhe millean-bliadhna a chaidh a lorg ann am permafrost.

A dh’ aindeoin an cuingealachadh seo, tha lorg DNA àrsaidh a dh’ fhaodadh a bhith ann san t-slige turtar fhathast cudromach. Tha e a’ toirt seachad barrachd lèirsinn mu bhith a’ gleidheadh ​​fiosrachadh aig ìre moileciuil ann am fosailean. Tha sgrùdaidhean roimhe seo air mion-fhiosrachadh fhoillseachadh mu ìrean fàis agus feartan bith-eòlasach seann fhàs-bheairtean tro bhith a’ sgrùdadh shoithichean fala, pròtanan, agus structaran glèidhte eile.

Buinidh am fosail turtar mara don genus Lepidochelys, a tha air a riochdachadh le gnèithean an latha an-diugh leithid an olive ridley agus turtaran mara Kemp's ridley. Tha an luchd-rannsachaidh den bheachd gur dòcha gur e gnè ùr a th’ anns na seann ghnè turtar a lorg iad, ach tha feum air barrachd fianais cnàimhneach gus seo a dhearbhadh.

Ged a tha làthaireachd DNA àrsaidh ann am fosailean fhathast na shealladh inntinneach, tha feum air tuilleadh rannsachaidh gus dearbhadh gu bheil e ann agus gus a chuir an òrdugh. Tha an sgrùdadh mar chuimhneachan gum feum fianais làidir taic a thoirt do thagraidhean ann an saidheans, agus tha am pròiseas sgrùdaidh saidheansail a’ leantainn.

