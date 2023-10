Ro-ràdh do Solar Eclipses Annular

Is e tachartas speurail a tha ri thighinn a th’ ann an eclipse grèine annular a thèid a chumail air madainn Disathairne, Dàmhair 14. Rè an iongantas seo, bidh a’ ghealach a’ co-thaobhadh eadar an Talamh agus a’ ghrian fhad ‘s a tha i aig an ìre as fhaide air falbh bhon Talamh. Mar thoradh air an sin, bidh fàinne solais ri fhaicinn timcheall na gealaich an àite a’ ghrian a bhith air a bhacadh gu tur.

An coimeas ri eclipses annular, tha seòrsachan eile de eclipses ann cuideachd. Bidh pàirt eclipse a’ tachairt nuair a bhios a’ ghealach a’ falach na grèine gu ìre agus gu bheil cuid bheag de sholas na grèine fhathast ri fhaicinn. Air an làimh eile, bidh eclipse iomlan a ’tachairt nuair a bhios a’ ghealach a ’co-thaobhadh gu foirfe eadar an Talamh agus a’ ghrian aig àm nuair a tha i nas fhaisge air an Talamh, a ’leantainn gu dorchadas iomlan agus tuiteam ann an teòthachd.

Mar chuimhneachan air an tachartas sònraichte seo, tha Leabharlann Grand County a’ cur air dòigh àm stòiridh STEAM dha clann air Dimàirt 10 Dàmhair. Thèid glainneachan Eclipse a thoirt seachad cuideachd airson a h-uile duine a thoirt dhachaigh. A bharrachd air an sin, gheibhear glainneachan eclipse an-asgaidh bho deasgaichean cuairteachaidh leabharlann Moab agus Castle Valley.

Bidh beathaichean gu tric a’ nochdadh giùlan sònraichte aig àm eclipses. Mar eisimpleir, is dòcha gum bi cuid de dh’eòin gan giùlan fhèin mar gum biodh e tron ​​oidhche agus gu math comhfhurtail a bhith a’ sreap. Ach, dh’ fhaodadh iad a bhith a’ faireachdainn caran gòrach nuair a nochdas a’ ghrian a-rithist. Aig an aon àm, tha ar caraid feline, Cosmo Cat an Leabharlainn, an dùil a shunnd a chumail suas tron ​​​​eclipse.

Ma thogas an tachartas nèamhaidh tearc seo ùidh annad ann an reul-eòlas no reul-eòlas, tha an leabharlann a’ tabhann raon farsaing de leabhraichean air na cuspairean sin airson sgrùdadh.

Cuimhnich gum bi thu an-còmhnaidh a’ coimhead suas!

stòran:

- Leabharlann Grand County