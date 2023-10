Innealan Ùra airson Astronauts: A’ sgrùdadh dùbhlain agus ùr-ghnàthachadh Spacewalk

Thòisich dà chosmonauts dàna air slighe-fànais taobh a-muigh an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta (ISS) air Diciadain 25 Dàmhair, a’ tighinn tarsainn air aodion fuarachaidh inntinneach a chaidh fhaicinn na bu thràithe sa mhìos. Thòisich Oleg Kononenko agus Nikolai Chub, le chèile bho bhuidheann fànais na Ruis Roscosmos, gu dùrachdach air a’ ghnìomhachd a bharrachd aca (EVA) le rùn a bhith a’ clàradh agus a’ dealachadh an aodion fuarachaidh bhon rèididheatoran.

Rè an t-slighe-fànais, thug Kononenko sùil gheur air a bhith a’ cruinneachadh ammonia, a bha air fàs mar “blob” no “droplet”. Mar thoradh air an t-sealladh gun samhail seo chaidh fear de na tethers aige a thruailleadh, a dh’ fheumadh a bhith tèarainte ann am poca agus fhàgail taobh a-muigh an stèisein fhànais. Ghlan na cosmonauts, a chaidh ullachadh airson tachartasan sam bith a dh’ fhaodadh a bhith ann leis an inneal-fuarachaidh puinnseanta, na h-innealan-fànais agus na h-innealan aca gu dìcheallach gus dèanamh cinnteach nach robh lorg air an ammonia a’ tilleadh a-steach don stèisean.

Fhad ‘s a bha e a’ clàradh an radiator, lorg Kononenko sealladh iongantach: grunn thuill èideadh air uachdar na pannalan. Gu h-inntinneach, rinn e rèidio air na riaghladairean itealain aig Moscow Mission Control, a ’toirt cunntas orra mar“ oirean gu math cothromach, mar a chaidh an drileadh troimhe. ” Tha cuairteachadh chaotic nan tuill sin a’ cur ris an dìomhaireachd mun tachartas seo.

Thathas a’ creidsinn gun do chuir ammonia air fhàgail a dh’ aoidion nuair a chaidh na bhalbhaichean a dhùnadh ri cruthachadh a’ “blob.” Nì innleadairean Ruiseanach mion-sgrùdadh faiceallach air an dàta a chruinnich na cosmonauts gus adhbhar an aodion a dhearbhadh agus fuasglaidhean a leasachadh airson cumail suas rèididheatoran san àm ri teachd.

A bharrachd air an sin, rè an t-slighe-fànais seo, chuir Kononenko agus Chub a-steach siostam conaltraidh radar synthetigeach gu soirbheachail air modal obair-lann ioma-adhbhar Nauka. Bidh pàirt deatamach aig an t-siostam ùr seo ann a bhith a’ cumail sùil air àrainneachd na Talmhainn. Sgaoil iad cuideachd nanosatellite beag ann an cumadh ciùb, a chaidh a dhealbhadh gus teicneòlas seòl grèine a dhearbhadh. Ged nach do leudaich na sgiathan grèine mar a bhathar an dùil, rinn am misean deuchainn soirbheachail air an uidheamachd cleachdadh.

Chrìochnaich an t-slighe-fànais inntinneach 7-uair, 41-mionaid seo nuair a dhùin an t-slighe gu inneal-adhair modal Poisk. Gu h-iomlan, chomharraich e a’ chiad shlighe fànais aig Chub agus an siathamh àite drùidhteach aig Kononenko, a’ toirt an ùine tionalach aige airson coiseachd fànais gu 41 uair agus 43 mionaidean drùidhteach.

Stòran: NASA TV, Buidheann Fànais Feadarail na Ruis (Roscosmos)