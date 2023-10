Mì-shealbh air Spacewalk: Bidh Tether air a thruailleadh a’ bualadh Visor Cosmonaut

Rè cuairt-fànais o chionn ghoirid taobh a-muigh an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta (ISS), chaidh sealladh cosmonaut a bhualadh le tether truaillidh, ag adhbhrachadh tachartas ris nach robh dùil. Anns an t-slighe-fànais, a chaidh a chraoladh beò air NASA TV, bha paidhir de chosmonauts, Oleg Kononenko agus Nikolai Chub. Fhad ‘s a bha na gnìomhan aca a’ toirt a-steach grunn amasan, b ’e an rud as fheàrr den mhisean sgrùdadh a dhèanamh air rèididheachd aoidionach air modal Nauka, a thachair na bu thràithe air a’ mhìos.

Bha e na dhùbhlan a bhith a’ sgrùdadh an aodion fuarachaidh, leis nach do lorg na cosmonauts an toiseach comharran aoidionachd air na loidhnichean ceangail. Ach, às deidh sgrùdadh nas dlùithe, lorg iad lorgan faisg air joints a’ phannal radiator. Nas fhaide a-steach don t-slighe-fànais, chaidh blob mòr de fhuarachadh fhaicinn air loidhne aig aon de na joints radiator. Dh’ fheuch na cosmonauts ris a’ bhreugan a ghlanadh le bhith a’ cleachdadh tubhailtean, ach thàinig e am follais nach robh gu leòr aca.

Gu mì-fhortanach, dh'fhàs aon cheann de tether bog anns an fhuaradair agus rinn e ceangal ri visor cosmonaut. Thug an tachartas air a’ chàraid an sgìre fhàgail agus a dhol air adhart leis na gnìomhan eile, nach deach mar a bha dùil. Dh'fhàillig cleachdadh nanosatellite airson deuchainn teicneòlas seòlaidh grèine, agus chaidh siostam conaltraidh radar synthetach a chuir a-steach ach thachair duilgheadasan le aon de na pannalan.

Às deidh an t-slighe-fànais, thug na cosmonauts sùil air na deiseachan-fànais aca airson truailleadh agus lean iad na modhan dì-thruaillidh àbhaisteach. Gus dèanamh cinnteach à sàbhailteachd a’ chriutha, thèid siostaman sìoltachaidh a bharrachd a chleachdadh taobh a-staigh an ISS gus cuir às do lorgan fuarachaidh sam bith a tha air fhàgail bhon adhar.

Chaidh an aodion a lorg an toiseach le camarathan air an ISS, agus dhearbh an sgioba e le bhith a’ sgrùdadh gu fradharcach air rèididheachd cùl-taic air modal Nauka. Chaidh an rèididheatoran a lìbhrigeadh ann an 2010 air aon de na miseanan Space Shuttle mu dheireadh ach cha deach a chuir a-steach ach aig turas-fànais Ruiseanach am-bliadhna.

Tha na h-ath cheumannan airson an aodion a chàradh fhathast ri dhearbhadh le manaidsearan misean. Tha e soilleir gun do chomharraich Kononenko agus Chub an aodion gu soirbheachail agus gun do chuir iad às dhaibh, ach tha an ìre de dh’ obair a bharrachd a tha a dhìth fhathast mì-chinnteach. Gu fortanach, chan eil buaidh sam bith air a’ phrìomh lùb fuarachaidh, a’ dèanamh cinnteach à sàbhailteachd a’ chriutha aig an tachartas ris nach robh dùil.

FAQ:

C: Ciamar a thachair an tachartas aig an t-slighe-fànais?

F: Bhuail tether nan cosmonauts, air a bogadh ann am fuarachadh, aon de fhradharc a’ chosmonaut gun fhiosta.

C: Dè na gnìomhan a bh’ aig na cosmonauts tron ​​t-slighe-fànais?

F: B’ e a’ phrìomh obair a bhith a’ sgrùdadh agus a’ dealachadh aodion fuarachaidh bho rèididheatoran air modal Nauka. Dh’ fheuch iad cuideachd ri nanosatellite a chleachdadh airson deuchainn seòl grèine agus siostam conaltraidh radar synthetigeach a chuir a-steach.

C: An robh cunnart sam bith ann don sgioba?

F: Cha robh buaidh sam bith aig a’ phrìomh lùb fuarachaidh, agus cha robh an sgioba ann an cunnart sa bhad. Chaidh protocolaidhean sàbhailteachd a leantainn gus cunnartan sam bith co-cheangailte ri aodion an fhuarachaidh a lughdachadh.