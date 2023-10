An spreadhadh rèidio luath as sine agus as fhaide air falbh a chaidh a lorg, a ’putadh crìochan ar tuigse air a’ chruinne-cè

Ann an lorg ùr-nodha, tha luchd-saidheans bho Oilthigh MhicGuaire agus Oilthigh Teicneòlais Swinburne air an spreadhadh rèidio luath (FRB) as sine agus as fhaide air falbh a chaidh a lorg a-riamh a chomharrachadh. Air fhoillseachadh anns an iris Science, tha an sgrùdadh a’ sealltainn gu bheil FRBn a’ toirt seachad dòigh air sgrùdadh a dhèanamh air cuspair eadar-lalarach agus a’ leudachadh ar n-eòlas air a’ chruinne-cè.

Chaidh an spreadhadh rèidio, a chaidh ainmeachadh mar FRB 20220610A, a ghlacadh le teileasgop rèidio ASKAP air 10 Ògmhios, 2022. Thàinig an spreadhadh bho thachartas cosmach a leig a-mach tomhas iongantach de lùth ann an nas lugha na diog, co-ionann ri sgaoilidhean iomlan na grèine. thairis air 30 bliadhna.

Le bhith a’ cleachdadh an raon de shoithichean ASKAP, bha e comasach don luchd-rannsachaidh faighinn a-mach càite an robh an spreadhadh rèidio. Chleachd iad an uairsin an Teileasgop Fìor Mhòir ESO (VLT) ann an Chile gus lorg fhaighinn air an stòr galaxy, a bha nas sine agus nas fhaide air falbh na FRB sam bith eile a chaidh a lorg roimhe.

Tha an lorg seo a’ toirt taic do theòiridhean a th’ ann mu thùs FRBn, leis gun tàinig an spreadhadh bho chruinneachadh de galaxies aonachaidh. Tha e cuideachd a’ soilleireachadh na crìochan a th’ aig teicneòlas teileasgop gnàthach, leis nach urrainn dhuinn ach FRBan fhaicinn agus a lorg taobh a-staigh timcheall air ochd billean bliadhna san àm a dh’ fhalbh.

Tha an sgrùdadh cuideachd a’ dearbhadh dàimh Macquart, a chaidh a mholadh an toiseach leis an reul-eòlaiche Astràilianach Jean-Pierre ‘JP’ Macquart, a tha a’ nochdadh mar as fhaide air falbh a tha spreadhadh rèidio luath, is ann as sgaoilte a bhios e a’ nochdadh eadar galaxies. Tha an dàimh seo fìor eadhon airson FRBn nas fhaide na leth na Cruinne aithnichte.

Gu ruige seo, chaidh timcheall air 50 FRB a shuidheachadh gu mionaideach, le faisg air leth dhiubh air an comharrachadh a’ cleachdadh ASKAP. Tha an luchd-rannsachaidh den bheachd gu bheil comas ann na mìltean a bharrachd de na uinneanan cosmach sin a lorg, a’ toirt a-steach an fheadhainn ann an àiteachan nas fhaide air falbh.

Ged nach eil fios fhathast air dearbh adhbhar FRBn, tha an sgrùdadh seo a’ daingneachadh gur e tachartasan cumanta anns a’ chosmos a th’ anns na spreadhaidhean sin. Bidh iad a’ toirt seachad fiosrachadh luachmhor airson a bhith a’ lorg stuth eadar galaxies agus ag adhartachadh ar tuigse mu structar na Cruinne-cè.

Tha ASKAP an-dràsta na phrìomh teileasgop rèidio airson a bhith a’ lorg agus a’ lorg FRBn. Thathas an dùil gun tèid na teileasgopan SKA eadar-nàiseanta san àm ri teachd, a thathas a’ togail an-dràsta ann an Astràilia an Iar agus Afraga a Deas, thairis air comasan ASKAP, a’ leigeil le speuradairean FRBan eadhon nas sine agus nas fhaide air falbh a chomharrachadh.

Gu h-iomlan, tha an lorg ùr-nodha seo a’ putadh crìochan ar tuigse air a’ Cruinne-cè agus ag ath-dhearbhadh cho cudromach sa tha spreadhaidhean rèidio luath ann a bhith a’ fuasgladh dìomhaireachdan a’ chosmos.

Stòran: Saidheans, Oilthigh MhicGuaire, ESO/M. Kornmesser