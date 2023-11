Tha speuradairean air lorg iongantach a dhèanamh air daineamaigs achadh magnetach an nebula gaoithe pulsar MSH 15-52, le taing dha dàta bho Amharclann X-ray Chandra aig NASA agus teileasgop X-ray Polarimetry Explorer (IXPE). Tha an ìomhaigh cho-mheasgaichte a chaidh a chruthachadh bhon dàta seo a’ nochdadh “cnàmhan” magnetach an structair inntinneach seo.

Tha pulsars, a tha nan rionnagan neodron rothlach le raointean làidir magnetach, a’ tabhann suidheachaidhean gun samhail airson sgrùdadh fìor fhiosaig. Faodaidh iad jets de stuth agus antimatter a ghineadh, a bharrachd air gaothan làidir, a bhios a’ cruthachadh nebulae gaoithe pulsar. Tha MSH 15-52, ris an canar cuideachd an “Hand in Space,” mar aon nebula den leithid a tha coltach ri làmh daonna.

Le bhith a’ cothlamadh dàta X-ray Chandra le beachdan IXPE, tha speuradairean air a’ chiad mhapa fhaighinn den raon magnetach taobh a-staigh an nebula. Tha am mapa seo a’ toirt sealladh luachmhor air polarachadh X-ghathan agus a’ nochdadh stiùireadh an raoin dealain, air a dhearbhadh le raon magnetach a’ phulsair. Tha an ìre àrd de polarachadh a’ nochdadh raon magnetach a tha gu math dìreach agus èideadh ann an cuid de roinnean den nebula.

Tha an ìomhaigh cho-mheasgaichte a’ taisbeanadh na diofar ìrean lùtha de X-ghathan. Tha dàta Chandra, air a shealltainn ann an orains, uaine, agus gorm, a’ soilleireachadh nan X-ghathan ìosal agus àrd lùth. Tha an dath purpaidh a’ riochdachadh beachdan IXPE, fhad ‘s a tha na dathan dearg is gorm a’ nochdadh dàta fo-dhearg bhon Sgrùdadh Plane Camara Cumhachd Dorcha.

Gu sònraichte, tha an dàta IXPE a’ sealltainn jet X-ray soilleir a’ tighinn bhon pulsar a-steach don roinn “dùirn”. Aig toiseach a’ chidhe, tha am polarachadh ìosal mar thoradh air raon buaireasach le raointean magnetach iom-fhillte agus tangled. Mar a thèid an jet air adhart, bidh na loidhnichean achaidh magnetach a’ dol dìreach agus a’ fàs nas èideadh, a’ leantainn gu àrdachadh mòr ann am polarachadh.

Tha an rannsachadh ùr-nodha seo a’ tilgeil solas air structar magnetach nebulae gaoithe pulsar agus a’ cur ri ar tuigse air na fìor iongantasan a tha a’ nochdadh annta. Le bhith a’ fuasgladh “cnàmhan” MSH 15-52, tha speuradairean a’ dol nas doimhne a-steach do dhìomhaireachd nan nithean cosmach tarraingeach sin.

