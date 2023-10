Seallaidhean ùra air cruthachadh eileamaidean air am foillseachadh le lorg Webb air Tellurium

Tha lorg ùr-nodha a chaidh a dhèanamh comasach le Teileasgop Fànais James Webb air sealladh nas doimhne a thoirt do luchd-saidheans air cruthachadh eileamaidean ceimigeach anns a’ chruinne-cè. Lorg luchd-rannsachaidh a bha a’ sgrùdadh spreadhadh gamma-ray soilleir gu robh an eileamaid tearc tellurium ann, a’ tilgeil solas air tùsan dìomhair eileamaidean luachmhor agus deatamach.

B’ e an spreadhadh gamma-ray, ris an canar GRB 230307A, an dàrna fear as soilleire a chaidh fhaicinn a-riamh agus chaidh adhbhrachadh le bhith a’ tighinn còmhla dà rionnag neutron, a’ leantainn gu iongantas spreadhaidh ris an canar kilonova. Le bhith a 'cleachdadh cugallachd iongantach Webb, b' urrainn do luchd-saidheans a 'chiad speactram meadhan-infridhearg de kilonova a ghlacadh, a' tabhann sealladh dìreach air eileamaid throm.

Gu traidiseanta, tha am pròiseas cruthachadh eileamaidean air a bhith so-ruigsinneach, gu sònraichte airson eileamaidean a tha deatamach do bheatha air an Talamh. Ach, tha lorg tellurium às deidh an kilonova a 'moladh gum faodadh eileamaidean eile faisg air air a' bhòrd ràitheil, leithid iodine, a bhith an làthair anns an stuth a chaidh a chuir a-mach.

“Airson còrr air 150 bliadhna, tha luchd-saidheans air a bhith ag obair gus clàr ràitheil nan eileamaidean a thuigsinn, agus a-nis, le taing do Webb, is urrainn dhuinn mu dheireadh cuid de na beàrnan mu dheireadh a tha air fhàgail a lìonadh," thuirt prìomh ùghdar an sgrùdaidh Anndra Levan bho Oilthigh Radboud agus Oilthigh Warwick.

Tha lorg tellurium, a tha eadhon nas teirce na platinum air an Talamh, a’ comharrachadh clach-mhìle chudromach nar tuigse air mar a tha eileamaidean air an cruthachadh ann an tachartasan cosmach leithid kilonovas. Tha beachdan Webb air cothrom sònraichte a thoirt do luchd-saidheans na h-uinneanan so-ruigsinneach sin a sgrùdadh, a’ fosgladh an dorais airson lorgaidhean nas adhartaiche san àm ri teachd.

Chan e a-mhàin gu bheil an sgrùdadh a’ soilleireachadh comas Teileasgop Fànais Sheumais Webb ach tha e cuideachd a’ daingneachadh cho cudromach sa tha co-obrachadh eadar iomadh teileasgop, leithid Teileasgop Fànais Fermi Gamma-ray aig NASA agus Amharclann Neil Gehrels Swift. Le bhith a’ cothlamadh dàta bho dhiofar thùsan, faodaidh luchd-saidheans dealbh nas coileanta a chruinneachadh de thachartasan cosmach agus ar tuigse air a’ chruinne-cè adhartachadh.

- Deireadh an artaigil -

Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta)

Dè a th’ ann an spreadhadh gamma-ray?

Tha spreadhadh gamma-ray na spreadhadh fìor shunndach a bhios a’ sgaoileadh spreadhadh mòr de rèididheachd gamma-ray. Tha na spreadhaidhean sin am measg nan tachartasan as cumhachdaiche anns a’ chruinne-cè, gu tric co-cheangailte ri supernovae no a’ tighinn còmhla de nithean teann mar rionnagan neutron.

Dè a th 'ann an kilonova?

Is e spreadhadh a th’ ann an kilonova a chaidh a dhèanamh le bhith a’ tighinn còmhla dà rionnag neutron no rionnag neutron agus toll dubh. Is e tachartas cumhachdach a th’ ann a bhios a’ leigeil a-mach tòrr lùths agus a dh’ fhaodadh eileamaidean troma a chruthachadh.

Carson a tha lorg tellurium cudromach?

Tha Tellurium na eileamaid tearc a tha eadhon nas gann na platanam air an Talamh. Tha a lorg às deidh kilonova a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air a ’phròiseas cruthachadh eileamaidean ann an tachartasan cosmach. Tha làthaireachd tellurium a 'moladh gum faodadh eileamaidean cudromach eile, leithid iodine, a bhith air an cruthachadh anns na spreadhaidhean sin.

Dè a’ phàirt a tha aig Teileasgop Fànais Sheumais Webb san lorg seo?

Bha pàirt deatamach aig Teileasgop Fànais James Webb anns an lorg seo le bhith a’ glacadh a’ chiad speactram meadhan-infridhearg de kilonova. Thug a chugallachd air leth cothrom do luchd-saidheans sùil dhìreach a thoirt air làthaireachd tellurium, a’ toirt seachad dàta luachmhor airson tuigse fhaighinn air cruthachadh eileamaidean troma anns a’ chruinne-cè.

Ciamar a tha co-obrachadh eadar diofar teileasgopan a’ cur ri lorgan saidheansail?

Tha co-obrachadh eadar iomadh teileasgop, leithid Teileasgop Fànais Fermi Gamma-ray aig NASA agus Amharclann Neil Gehrels Swift, a’ toirt cothrom do luchd-saidheans dàta a chruinneachadh bho dhiofar thonnan agus stòran. Le bhith a’ cothlamadh na beachdan sin, faodaidh luchd-rannsachaidh tuigse nas coileanta fhaighinn air tachartasan cosmach agus lorg seallaidhean ùra air gnìomhachd na cruinne.