Buaidh Tuill Dhuibh Supermassive: A’ nochdadh Ceimigeachd Falaichte Galaxies

Tha beachdan ùra bho Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) air solas a chuir air a’ bhuaidh dhomhainn a th’ aig tuill dhubh supermassive air co-dhèanamh ceimigeach galaxies. Tha an sgrùdadh ùr-nodha seo a’ toirt tuigse nas doimhne air a’ cheangal toinnte eadar tuill dhubha agus mean-fhàs galactic.

Roimhe sin, bha e air a dhearbhadh gu math gum faodadh tuill dhubh supermassive gnìomhach atharrachaidhean mòra adhbhrachadh anns na galaxies aoigheachd aca le bhith a 'sgaoileadh gas eadar-rionnagach. Ach, chuir cuingealachaidhean ann an dòighean tomhais, leithid meud cruinn tuill dhubh, an astar mòr bhon Talamh, agus buaidhean doilleir duslach galactic, bacadh air sgrùdadh coileanta air dèanamh ceimigeach a’ ghas timcheall nan tuill dhubh sin.

Anns an sgrùdadh seo o chionn ghoirid, chleachd sgioba eadar-nàiseanta de luchd-rannsachaidh cumhachd ALMA gus sùil a thoirt air meadhan sgìre Messier 77, galaxy a tha suidhichte 51.4 millean solas-bliadhna air falbh ann an reul-bhad Cetus. Le rùn spàsail sònraichte ALMA agus dòigh sgrùdaidh inneal ùr-nodha, shoirbhich leis an sgioba cuairteachadh 23 moileciuil taobh a-staigh an galaxy.

Tha toraidhean an sgrùdaidh seo a’ toirt seachad a’ chiad dealbh neo-phàirteach de chuairteachadh a h-uile moileciuil a chaidh a lorg. Gu h-iongantach, tha na beachdan a’ nochdadh gu bheil coltas gu bheil moileciuilean mar carbon monoxide (CO), a lorgar gu cumanta ann an galaxies, a’ briseadh sìos air slighe nan jets bipolar a’ sìneadh a-mach às an toll dubh. Air an làimh eile, tha an dùmhlachd de mholacilean sònraichte, leithid isomer de hydrogen cyanide (HCN) agus an cyanide radical (CN), ag àrdachadh.

Tha na co-dhùnaidhean sin mar fhianais dhìreach gu bheil tuill dhubh supermassive chan ann a-mhàin a’ cumadh structar iomlan nan galaxies aoigheachd aca ach cuideachd a’ toirt buaidh mhòr air an sgrìobhadh ceimigeach aca. Tha tuigse air na pròiseasan ceimigeach sin deatamach airson faighinn a-mach ìre iomlan mean-fhàs galactic.

Stòr: The Astrophysical Journal (DOI: 10.3847/1538-4357/ace4c7)

CÀBHA

Q: Dè a th’ ann an ALMA?

A: Tha an Atacama Large Millimeter / submillimeter Array (ALMA) na ghoireas stèidhichte air an talamh a bheir comas do bheachdan mionaideach anns an rèim millimeter / submillimeter. Tha e air a dhèanamh suas de 66 antennas àrd-chruinneas sgapte thar astaran farsaing agus tha e na cho-obrachadh eadar an Roinn Eòrpa, na Stàitean Aonaichte, Iapan agus Chile.

C: Ciamar a bheir tuill dhubh supermassive buaidh air galaxies?

A: Tha tuill dhubh uabhasach a' toirt buaidh mhòr air galaxies le bhith a' teasachadh suas agus a' sgapadh gas eadar-rionnagach. Faodaidh am pròiseas seo co-dhèanamh ceimigeach galaxies atharrachadh agus cumadh a thoirt air an structar iomlan aca.

C: Dè na prìomh thoraidhean a thàinig bho bheachdan ALMA?

F: Nochd beachdan ALMA gun robh coltas gu robh moileciuilean cumanta leithid carbon monoxide (CO) a’ briseadh sìos air na jets bipolar a thàinig a-mach às an toll dubh supermassive. Aig an aon àm, mheudaich moileciuilean sònraichte leithid isomer de hydrogen cyanide (HCN) agus an cyanide radical (CN) ann an dùmhlachd.

C: Carson a tha tuigse air co-dhèanamh ceimigeach galaxies cudromach?

A: Le bhith a’ sgrùdadh co-dhèanamh ceimigeach galaxies tha seallaidhean deatamach air na pròiseasan bunaiteach a tha a’ stiùireadh mean-fhàs galactic. Bidh e a’ cuideachadh luchd-saidheans faighinn a-mach mar a tha tuill dhubh uamhasach a’ toirt buaidh air agus a’ cumadh feartan nan galaxies aoigheachd aca.