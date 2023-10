Faodaidh Rionnag Crùn na Driseig Òigridh seasamh an aghaidh tonnan teas, a’ cur barrachd cunnart air sgeirean corail

Tha rannsachadh o chionn ghoirid air a dhèanamh le bith-eòlaichean mara bho Oilthigh Sydney air solas a thilgeil air fulangas crosgagan crùin òganach gu tonnan teas, a’ togail dhraghan mun mhilleadh a dh’ fhaodadh a bhith air a dhèanamh air milleadh sgeirean corail mar thoradh air atharrachadh clìomaid. Tha crosgagan crùn droigheann dùthchasach don Great Barrier Reef agus tha fios gu bheil iad air aon de na creachadairean corail as cudromaiche. Tha am milleadh a tha iad ag adhbhrachadh san dàrna h-àite a-mhàin do chuairtean-cuairte agus tachartasan sèididh a thaobh bàs corail.

Nochd an sgrùdadh, air a stiùireadh leis an Àrd-ollamh Maria Byrne agus a chaidh fhoillseachadh anns an iris Global Change Biology, gu bheil crosgagan crùn-droigheann òg comasach air ìrean teas àrd a tha marbhtach do chorail fhulang. Tha an t-seasmhachd seo a’ toirt cothrom dhaibh a bhith beò tro ghaoith teas agus leantainn air adhart leis a’ chuairt-beatha aca mar chreachadairean feòil-itheach a bhios ag ithe corail a tha a’ fàs às ùr.

Tha na co-dhùnaidhean a’ nochdadh, eadhon ged a lùghdaicheas àireamh nan rionnagan inbheach crùn droigheann ri linn blàthachadh cuain a tha air a stiùireadh le atharrachadh clìomaid, gum faod an rionnag òg luibheach feitheamh gu foighidneach airson na suidheachaidhean ceart airson fàs gu bhith nan creachadairean a bhios ag ithe corail. Dh'fhaodadh seo leantainn gu ath-bheothachadh àireamh nan creachadairean agus tuilleadh milleadh air sgeirean corail.

Tha atharrachadh clìomaid mu thràth ag adhbhrachadh sèididh corail agus bàs nuair a bhios teòthachd an uisge ag èirigh 1-3 ceum Celsius. Lorg an sgrùdadh gum faod crosgagan crùn-droigheann òg fhulang trì tursan an dian teas a dh’ adhbhraicheas sèididh corail. Tha an comas seo, còmhla ris an roghainn aca airson àrainnean sprùilleach air an cruthachadh le sèididh corail agus bàsmhorachd, a’ leigeil leis na h-àireamhan aca a dhol suas mean air mhean thar ùine.

Chomharraich an luchd-rannsachaidh cuideachd nithean a tha a’ cur ri mairsinn crosgagan crùn droigheann òga ann an suidheachaidhean blàthachaidh. Tha am meud beag aca a’ lughdachadh na feumalachdan eòlas-inntinn aca, agus tha an comas a bhith a’ biathadh air grunn stòran bìdh, a’ toirt a-steach lìonanaich corailineach, a’ neartachadh am fulangas.

A rèir co-ùghdar an sgrùdaidh, Matt Clements, tha na co-dhùnaidhean a’ nochdadh a’ phàirt a dh’ fhaodadh a bhith aig bàsmhorachd corail air a bhrosnachadh le sèididh ann a bhith a’ cur ri briseadh a-mach crosgagan crùn droigheann. Tha pàirt aig call chreachadairean nàdarrach agus cruinneachadh mathachaidh san uisge ann a bhith a’ cur ri buaidh atharrachadh clìomaid air sgeirean corail.

Tha feum air tuilleadh rannsachaidh gus tuigse fhaighinn air buaidh nan toraidhean sin air eag-shiostaman mara agus glèidhteachas sgeirean corail.

Fiosrachadh:

