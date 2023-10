Bidh Roinn na Ruis de Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta a’ faighinn eòlas air an treas aodion fuarachaidh ann am bliadhna

Thachair an roinn Ruiseanach den Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta (ISS) ris an treas aodion fuarachaidh aca ann an nas lugha na bliadhna, a’ togail teagamh mu earbsachd prògram fànais na Ruis. Thachair an tachartas nuair a chaidh flakes de fhuaradair reòta fhaicinn ann am biadhadh beò den obair-lann orbital a thug NASA seachad, còmhla ri conaltradh rèidio eadar smachd misean na SA agus speuradairean. Dhaingnich buidheann fànais na Ruis, Roscosmos, an aodion ann an aithris agus thug iad misneachd dhaibh nach robh an sgioba agus an stèisean ann an cunnart sa bhad.

Thàinig an aodion fuarachaidh bho chuairt rèididheachd taobh a-muigh modal Nauka, ris an canar cuideachd ùrachadh modal deuchainn-lann ioma-adhbhar (MLM), a chaidh a lìbhrigeadh don ISS ann an 2012. Dh’ iarr NASA air a ’chriutha sgrùdadh a dhèanamh air an t-suidheachadh, agus speuradair NASA Jasmin Moghbeli nas fhaide air adhart ag aithris gu robh an aodion a’ tighinn bho rèididheachd cùl-taic Nauka.

Dhaingnich NASA nach robh an sgioba a-riamh ann an cunnart agus gu robh am prìomh rèididheachd air Nauka ag obair gu h-àbhaisteach. Mar rabhadh, chaidh iarraidh air a’ chriutha na còmhlachan air uinneagan roinn na SA a dhùnadh gus casg a chuir air truailleadh. Tha seo a’ comharrachadh an treas aodion fuarachaidh air taobh na Ruis den ISS ann am nas lugha na bliadhna.

Thachair tachartasan roimhe de dh’ aoidion fuarachaidh san Dùbhlachd 2022 agus meadhan a ’Ghearrain, a’ toirt a-steach bàta-fànais Soyuz agus bàta bathair Russian Progress MS-21, fa leth. Tha na h-aodion ath-chuairteachaidh air ceistean a thogail mun adhbhar aca, leis gu bheil coltas ann nach bi meteorites ag adhbhrachadh grunn aodion. Mhol an anailisiche fànais Jonathan McDowell gur dòcha gur e cùis eagarach as coireach, a dh’ fhaodadh a bhith an lùib fo-chunnradair.

Thathas air ceist a chuir mu earbsachd siostaman fànais na Ruis, air a dhèanamh nas miosa leis an sgrùdadh gealach a dh’ fhàillig san Lùnastal. Tha roinn fànais na Ruis air a bhith a’ dol an sàs le gainnead maoineachaidh, fàilligeadh, agus sgandalan coirbeachd anns na bliadhnachan mu dheireadh. A dh’ aindeoin na dùbhlain sin, tha an ISS fhathast na shamhla air co-obrachadh leantainneach eadar an Ruis agus na Stàitean Aonaichte am measg teannachadh agus smachd-bhannan.

Tobar: Agence France-Presse