Connspaidean mun cuairt Rannsachadh Didier Raoult: Sùil nas dlùithe

Tha an neach-saidheans ainmeil Frangach air galairean gabhaltach, Didier Raoult, a tha ainmeil airson a bhith a’ tagradh hydroxychloroquine mar làimhseachadh a dh’ fhaodadh a bhith ann airson COVID-19, air a dhol air ais o chionn ghoirid leis gun deach dhà de na pàipearan aige a tharraing air ais air sgàth draghan mu bheusachd. Thachair an tarraing air ais às deidh do luchd-saidheans eile brataichean dearga a thogail a thaobh ceudan de fhoillseachaidhean a thàinig bhon institiud rannsachaidh Raoult a bha air a stiùireadh roimhe.

Chaidh an dà phàipear a chaidh a tharraing air ais, leis an tiotal “Meudachadh Gut Redox agus Lùghdachadh Prokaryotes Anaerobic agus Methanogenic ann an Droch Dhroch Dhona” agus “Gut Microbiota Alteration air a chomharrachadh le Proteobacteria agus Fusobacteria Bloom ann an Kwashiorkor agus Bacteroidetes Paucity ann am Marasmuscient,” chaidh fhoillseachadh ann an Aithisgean Scientific. ann an 2016 agus 2019, fa leth. Chruinnich na pàipearan sin timcheall air 160 luaidh, a’ nochdadh a’ bhuaidh aca taobh a-staigh na coimhearsnachd shaidheansail.

Thog na sanasan tarraing air ais, a chaidh fhoillseachadh Diluain, an dìth cead beusanta iomchaidh bho chomataidh beusachd ann an Niger no Senegal, far an robh com-pàirtichean nan sgrùdaidhean stèidhichte. Ged a thuirt na fiosan nach robh e comasach dha na h-ùghdaran na sgrìobhainnean buntainneach a thoirt seachad, dh’ fhan Raoult, nach robh ag aontachadh leis na tarraing air ais, sàmhach mar fhreagairt air iarrtasan airson beachd.

Chaidh na draghan beusanta mu obair Raoult a thoirt gu aire a’ phobaill an toiseach le luchd-cleachdaidh furachail PubPeer, a’ toirt a-steach an neach-sgrùdaidh Elisabeth Bik. Bha Bik, a tha air draghan coltach ris a chomharrachadh roimhe le grunn phàipearan le Raoult, an aghaidh sàrachadh agus bagairtean laghail mar thoradh air na h-oidhirpean aice gus solas a chuir air brisidhean beusanta a dh’ fhaodadh a bhith ann.

Gu sònraichte, bha an dà phàipear a chaidh a tharraing air ais mar phàirt de bhuidheann sgrùdaidh nas motha bhon Institut Hospitalo-Universitaire Méditerranée Infection (IHU-MI) ann am Marseille, san Fhraing, a thog amharas mar thoradh air cleachdadh na h-aon àireamh cead beusachd a dh’ aindeoin diofar chuspairean a sgrùdadh, samples, agus dùthchannan. Thug luchd-càineadh rabhadh do Aithisgean Saidheansail agus irisean eile mu na draghan aca as t-samhradh 2022 ach cha d’ fhuair iad freagairt.

Leis cho dona sa bha na casaidean, chomharraich am foillsichear PLOS faisg air 50 pàipear le Raoult le draghan agus thòisich e air sgrùdadh farsaing air an fhiosrachadh cead beusachd. Ach, chan eil dùil ri co-dhùnaidhean deireannach mu na sgrùdaidhean sin airson co-dhiù bliadhna eile.

Ann an 2021, leig Raoult dheth a dhreuchd mar stiùiriche IHU-MI às deidh sgrùdadh le Buidheann Nàiseanta na Frainge airson Sàbhailteachd Cungaidhean-leigheis agus Toraidhean Slàinte. Nochd an sgrùdadh easbhaidhean mòra agus neo-ghèilleadh ri riaghailtean a tha a’ riaghladh rannsachadh co-cheangailte ri cuspairean daonna.

Ged a dh’ fhaodadh connspaidean agus tarraing air ais teagamh a thogail mu chreideas rannsachadh saidheansail, tha iad cuideachd a’ soilleireachadh cho cudromach sa tha e smachd beusach làidir agus cumail ri inbhean stèidhichte. Tha mothachadh air leithid de shuidheachaidhean a’ brosnachadh faire taobh a-staigh na coimhearsnachd shaidheansail agus a’ cur cuideam air an fheum air sgrùdadh leantainneach gus dèanamh cinnteach gu bheil na h-ìrean beusanta as àirde ann an rannsachadh.

