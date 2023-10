Na ceithir einnseanan RS-25 uile air an stàladh air Prìomh Ìre Artemis 2 aig NASA

Ràinig prògram Artemis NASA, a tha ag amas air speuradairean a chuir air ais chun Ghealach, clach-mhìle chudromach nuair a chaidh na ceithir einnseanan RS-25 a chuir a-steach air Core Stage-2 airson an cleachdadh ann am misean Artemis 2. Chaidh na h-einnseanan a cheangal gu soirbheachail ris an t-siostam gluasad agus avionics, a 'comharrachadh ceum mòr air adhart sa phrògram. Anns a’ phrìomh ìre, a tha 212 troigh, chithear dà thanca mòr propellant leaghaidh agus na ceithir einnseanan RS-25.

Thòisich am pròiseas stàlaidh tràth san t-Sultain, leis an einnsean mu dheireadh ga chuir a-steach air 20 Sultain. Tha NASA air a ràdh gur e pròiseas ùine a th’ ann a bhith a’ daingneachadh agus a’ cur a-mach na ceithir einnseanan chun àrd-ùrlar a tha a’ toirt a-steach a bhith a’ ceangal diofar phàirtean agus a’ dèanamh dheuchainnean agus àiteachan-pàighidh gus dèanamh cinnteach gu bheil iad ceart. coileanadh.

Ged a chaidh adhartas a dhèanamh air Prìomh Ìre-2, tha cùis tàthaidh aig Goireas Seanaidh Michoud air maill a chuir air obair air Bun-ìre-3 airson ùine, rud a tha deatamach airson misean Artemis 3. Ach, tha NASA dòchasach gun lorgar rùn. Thathas an dùil gum bi Bun-ìre-2 deiseil nas fhaide air adhart am-bliadhna, agus thathar an dùil gum bi Prìomh Ìre-3 deiseil aig deireadh 2024 no tràth ann an 2025.

A bharrachd air na h-einnseanan einnseanan, tha na h-einnseanan RS-25 ath-leasaichte air a dhol tro an deuchainn teisteanais tòiseachaidh aca. Chaidh na h-einnseanan a dhearbhadh airson 550 diogan, a 'dol thairis air an ùine riatanach le 50 diogan. Is e an deuchainn seo a’ chiad fhear de 12 deuchainn dealbhaichte tro 2024, agus tha e ag amas air èifeachd co-phàirtean einnsean ùr a mheasadh.

A dh'aindeoin an adhartais, tha prògram Artemis aig NASA air a dhol an aghaidh càineadh airson a sheasmhachd agus a chosgaisean àrda. Tha an rocaid gealach SLS Moon, a chaidh a chleachdadh sa phrògram, air a mheas neo-ruigsinneach leis an neach-sgrùdaidh coitcheann. Ach, tha NASA fhathast dealasach a thaobh a’ phrògram agus ag obair gus dèiligeadh ris na dùbhlain ionmhais.

