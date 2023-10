Cogadh Sìobhalta a’ Spreadhadh ann an Rannsachadh Mothachaidh: Casaidean de Shàr-eòlas

Tha blàr connspaideach air nochdadh ann an raon sgrùdadh mothachaidh, leis gu bheil còrr air 100 neach-rannsachaidh follaiseach air a dhol às àicheadh ​​​​teòiridh fiosrachaidh amalaichte (IIT) mar pseudoscience. Air an taobh eile, tha grunn dhaoine san raon air an litir a chàineadh mar neo-chothromach agus le droch reusanachadh. Tha dragh air an dà bhuidheann mu chreideas agus cliù fad-ùine saidheans mothachaidh.

Tha IIT, air a mholadh leis an eòlaiche neur-eòlaiche Giulio Tononi, na theòiridh àrd-amasach a tha ag amas air suidheachaidhean matamataigeach mionaideach a thoirt seachad airson a bhith a’ dearbhadh cuin a tha siostam mothachail no nach eil. Aig cridhe na teòiridh tha tomhas de amalachadh fiosrachaidh, air a chomharrachadh leis an litir Grèigeach φ. A rèir IIT, bidh siostam a’ fàs mothachail nuair a tha ìre φ san t-siostam gu h-iomlan a’ dol thairis air ìre sam bith de na pàirtean fa leth aige.

Tha an teòiridh a’ ciallachadh gum faodadh mothachadh a bhith nas cumanta na bhathas a’ creidsinn san fharsaingeachd, a’ tighinn faisg air seòrsa de “panpsychism” far a bheil mothachadh a’ dol tron ​​​​chruinne-cè corporra. Ach, tha eadar-dhealachaidhean mòra eadar IIT agus an àrdachadh o chionn ghoirid de panpsychism air a bhrosnachadh leis an fheallsanaiche Bertrand Russell.

Tha luchd-breithneachaidh IIT ag argamaid, ged a chaidh cuid de thaobhan den teòiridh a dhearbhadh, nach eil taic deuchainneach aig an teòiridh gu h-iomlan, gu h-àraidh a thaobh a bhuilean dàna agus mì-mhodhail. Mar fhreagairt, tha luchd-dùbhlain a’ cumail a-mach gu bheil an dìth taic deuchainneach seo fìor airson a h-uile teòiridh gnàthach mu mhothachadh agus gu bheil e mar thoradh air cuingealachaidhean ann an dòighean neuroimaging.

Tha “co-obrachadh dùbhlanach” o chionn ghoirid eadar IIT agus teòiridh àite-obrach na cruinne, teòiridh co-fharpaiseach mothachaidh, air a’ chonnspaid a bhrosnachadh. Tha an co-obrachadh a’ toirt a-steach a bhith a’ dealbhadh dheuchainnean còmhla agus ag aontachadh ro-làimh dè na toraidhean a bhiodh fàbharach do gach teòiridh. Bha toraidhean tùsail a’ cho-obrachaidh seo measgaichte, le cuid a’ toirt taic do IIT agus cuid eile a’ toirt taic do thaobhan de theòiridh àite-obrach na cruinne.

Is e aon taobh de IIT a dh’ fhaodadh cur ris a’ chòmhstri a bhith an eisimeil meòrachadh feallsanachail a bharrachd air deuchainnean saidheansail. Bidh an teòiridh a 'tòiseachadh le còig axioms a tha luchd-tagraidh ag ràdh a dh' aithnichear iad tro bhith a 'toirt sùil air eòlas mothachail. Tha na axioms sin an uairsin air an eadar-theangachadh gu còig postulates a tha a’ mìneachadh nam feartan a tha riatanach airson siostam fiosaigeach a bhith mothachail.

Is dòcha gu bheil a’ chonnspaid cuideachd a’ nochdadh miann eadar-dhealachadh a dhèanamh eadar sgrùdadh saidheansail air mothachadh bho thaobhan feallsanachail, a’ dèanamh cinnteach gu bheil luchd-maoineachaidh agus a’ choimhearsnachd rannsachaidh air faicinn saidheans mothachaidh mar fhìor oidhirp shaidheansail.

Is e aon dhùbhlan sònraichte ann an sgrùdadh mothachadh gu bheil e a’ toirt a-steach iongantas nach fhaicear gu poblach. Tha mothachadh air aithneachadh tro eòlas pearsanta pearsanta, ga dhèanamh duilich teòiridhean sònraichte a dhearbhadh no a dhearbhadh. Ged a dh'fhaodas saidheans teòiridh a dhèanamh mu dheidhinn feallsanachd neo-fhaicsinneach, tha mothachadh eadar-dhealaichte seach nach urrainn do dhaoine eile a bhith ga fhaicinn gu dìreach.

Ged a tha am blàr eadar luchd-tagraidh agus luchd-breithneachaidh IIT dian, tha e a’ nochdadh iom-fhillteachd agus deasbadan leantainneach taobh a-staigh raon rannsachadh mothachaidh. Mar a bhios luchd-rannsachaidh a’ leantainn air adhart a’ sgrùdadh nàdar mothachaidh, tha e deatamach dòigh-obrach shaidheansail teann a chumail fhad ‘s a tha iad ag aithneachadh nan duilgheadasan gnèitheach a tha an lùib a bhith a’ sgrùdadh iongantas a tha gu bunaiteach cuspaireil.

