A’ meudachadh follaiseachd ann an aonta dhrogaichean FDA: Fòcas air Sàbhailteachd Euslainteach

Tha Rianachd Bidhe is Dhrugaichean na SA (FDA) air a dhol an aghaidh draghan o chionn ghoirid mu fhollaiseachd agus mionaideachd a phròiseasan measaidh dhrogaichean, mar a chaidh a chomharrachadh ann an sgrùdaidhean a rinn Oilthigh Stàite Oregon. Tha na sgrùdaidhean sin air nochdadh gu bheil an FDA a ’sìor fhàs a’ ceadachadh dhrogaichean stèidhichte air deuchainnean clionaigeach singilte, le nas lugha de fhoillseachadh poblach air na deuchainnean sin. Ged a tha e deatamach gun tèid leigheasan sàbhalaidh-beatha a lorg gu luath, tha eòlaichean ag argamaid gu bheil feum air barrachd soilleireachd gus dèanamh cinnteach à sàbhailteachd is sunnd euslaintich.

Chan fheum companaidhean cungaidh-leigheis an-dràsta ach na toraidhean bho dhà dheuchainn clionaigeach a cho-roinn airson mòran dhrogaichean, a’ fàgail cheistean mun phròiseas taghaidh agus builean nan deuchainnean eile. Tha an luchd-rannsachaidh a’ cur cuideam air cho cudromach sa tha e a bhith a’ taisbeanadh a h-uile deuchainn crìochnaichte, seach dìreach beagan taghte. Chan eil seo gu bhith a’ moladh gu bheil feum aig drogaichean aillse, mar eisimpleir, air sgrùdaidhean a bharrachd, ach gun toireadh roinneadh thoraidhean deuchainn coileanta tuigse nas coileanta air an èifeachd.

Gus dèiligeadh ris an fheum air ruigsinneachd nas luaithe air cungaidhean sàbhalaidh-beatha, chaidh Achd Leigheasan an 21mh Linn a chuir an gnìomh ann an 2016. Ged a bha an reachdas seo ag amas air aonta dhrogaichean ùra a luathachadh airson suidheachaidhean èiginneach leithid aillse, chuir e fois air cuid de inbhean a thaobh na h-àireimh. de sgrùdaidhean taice a tha a dhìth. A bharrachd air an sin, chaidh an cuideam air deuchainnean clionaigeach air thuaiream a lughdachadh, a’ ceadachadh comharran ionaid a chleachdadh an àite builean clionaigeach ann an cùisean sònraichte. Bithear a’ cleachdadh comharran ionaid mar luchd-ionaid nuair a bheir toraidhean clionaigeach dìreach mòran ùine airson measadh.

Rinn na sgrùdaidhean a rinn Oilthigh Stàite Oregon mion-sgrùdadh air ceadan FDA airson drogaichean ùra ann an 2017 agus 2022. Lorg an luchd-rannsachaidh gun deach àireamh mhòr de dhrogaichean aontachadh stèidhichte air aon sgrùdadh, le glè bheag de fhoillseachadh poblach air toraidhean na deuchainn. Tha an dìth follaiseachd seo a’ togail dhraghan mu ruigsinneachd fiosrachaidh do phroifeasantaich cùram slàinte agus euslaintich.

Gu crìch, tha barrachd follaiseachd deatamach ann am pròiseasan measaidh dhrogaichean an FDA gus dèanamh cinnteach à sàbhailteachd agus sunnd euslaintich. Bheireadh foillseachadh nan deuchainnean crìochnaichte tuigse nas coileanta air èifeachd droga. Fhad ‘s a bha Achd Leigheasan na 21mh Linn ag amas air aonta dhrogaichean sàbhalaidh-beatha a luathachadh, tha e cudromach cothromachadh fhaighinn eadar luaths agus follaiseachd. Le bhith a’ dèiligeadh ris na draghan sin, faodaidh an FDA earbsa a neartachadh agus am fiosrachadh a thoirt do phroifeasantaich cùram slàinte agus euslaintich gus co-dhùnaidhean fiosraichte a dhèanamh.

CÀBHA

Carson a tha follaiseachd cudromach ann am measadh dhrogaichean?

Tha follaiseachd deatamach ann am measadh dhrogaichean gus dèanamh cinnteach à sàbhailteachd agus sunnd euslaintich. Tha e a’ toirt cothrom do phroifeasantaich cùram slàinte agus euslaintich cothrom fhaighinn air fiosrachadh iomlan mu èifeachd droga agus na cunnartan a dh’fhaodadh a bhith ann.

Dè a th’ ann an Achd Leigheas na 21mh Linn?

Is e reachdas a th’ ann an Achd Leigheasan an 21mh Linn a chaidh a chuir an gnìomh ann an 2016 leis an amas a bhith a’ luathachadh cead dhrogaichean ùra airson suidheachaidhean èiginneach. Thug e fois do inbhean sònraichte gus faighinn gu cungaidhean sàbhalaidh-beatha a luathachadh.

Dè a th’ ann an comharran ionaid?

Bithear a’ cleachdadh comharran ionaid mar luchd-ionaid airson builean clionaigeach dìreach nuair a bheir measadh nam builean sin tòrr ùine. Bu chòir dhaibh a bhith co-cheangailte ris na builean clionaigeach agus a 'toirt seachad comharradh air èifeachdas druga.

Ciamar a gheibhear barrachd follaiseachd ann am measaidhean dhrogaichean?

Faodar barrachd follaiseachd ann am measaidhean dhrogaichean a choileanadh le bhith ag iarraidh air companaidhean cungaidh-leigheis toraidhean nan deuchainnean crìochnaichte fhoillseachadh, seach dìreach beagan taghte. Bheireadh seo tuigse nas coileanta air ìomhaigh èifeachd agus sàbhailteachd dhroga.