A’ dearbhadh paramadairean bunaiteach nan rionnagan: a’ mion-sgrùdadh Rionnag Barnard

Tha an artaigil seo a’ beachdachadh air cho cudromach sa tha e a bhith a’ dearbhadh crìochan bunaiteach nan rionnagan agus a’ taisbeanadh mion-sgrùdadh speactroscopach mionaideach air rionnag Barnard. Tha tuigse air na crìochan sin cudromach ann an diofar raointean de reul-fhiosaig, bho bhith a’ sgrùdadh mean-fhàs galaxy gu bhith a’ faighinn lèirsinn air structar a-staigh exoplanets.

Tha an anailis stèidhichte air speactram àrd-inbhe faisg air infridhearg (NIR) de rionnag Barnard, air a thoirt le CFHT / SPIRou, aig a bheil co-mheas comharra-gu-fuaim de chòrr air 2500 anns a’ chòmhlan H. Tha an speactram seo an coimeas ri modalan àile stellar PHOENIX-ACES. Gu inntinneach, ged a tha mìltean de loidhnichean anns an speactram a chaidh fhaicinn, tha grunn loidhnichean an làthair anns a’ mhodail nach fhaicear anns an dàta a chaidh fhaicinn, agus a chaochladh.

Tha grunn nithean, leithid mì-chothromachadh leantainneach, truailleadh gun fhuasgladh, agus loidhnichean speurail air an gluasad bho na tonnan ris a bheil dùil aca, air an comharrachadh mar thùsan claon-bhreith airson dearbhadh pailteas. Gus faighinn thairis air na dùbhlain sin, tha na h-ùghdaran a’ comharrachadh liosta ghoirid de dhà cheud loidhne earbsach a-mach às na còrr air 10,000 loidhne a chaidh fhaicinn san NIR a ghabhas cleachdadh airson speactroscopaidh ceimigeach.

Tha dòigh ùr airson a bhith a’ dearbhadh teòthachd èifeachdach agus meatailteachd iomlan M troich a tha a’ gluasad gu slaodach air a thaisbeanadh san sgrùdadh seo. An àite a bhith a’ cleachdadh dhòighean uidheamachadh speactra mòr, tha an dòigh-obrach ùr seo a’ cleachdadh grunn bhuidhnean de loidhnichean. A 'cleachdadh an dòigh seo, tha teòthachd èifeachdach rionnag Barnard air a dhearbhadh gu bhith timcheall air 3231 K. Tha an toradh seo co-chòrdail ris an luach a gheibhear bhon dòigh interferometric.

Tha an sgrùdadh cuideachd a 'toirt seachad tomhasan pailteas de 15 diofar eileamaidean airson rionnag Barnard, a' gabhail a-steach ceithir eileamaidean (K, O, Y, Th) nach deach aithris a-riamh roimhe airson an rionnag seo. Tha na co-dhùnaidhean a’ soilleireachadh cho cudromach sa tha e modalan àile gnàthach a leasachadh gus làn fheum a dhèanamh de speactroscopaidh NIR ann a bhith a’ tuigsinn feartan agus co-dhèanamh rionnagan mar rionnag Barnard.

Stòran: astro-ph.EP